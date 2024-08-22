Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ потерял форварда-легионера на три месяца
Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 17:39 |
232
0

ЛНЗ потерял форварда-легионера на три месяца

Марк Ассинор перенесет операцию на колена

22 августа 2024, 17:39 |
232
0
ЛНЗ потерял форварда-легионера на три месяца
ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о том, что форвард команды Марк Ассинор получил тяжелую травму колена в матче третьего тура УПЛ против «Руха» (победа 3:1). У него разрыв мениска и надрыв медиальной связки.

В ближайшее время Ассинор перенесет операцию. По прогнозам врачей, восстановление 24-летнего ганца займет как минимум три месяца.

Ассинор перешел в «ЛНЗ» в начале июля текущего года. На старте нынешнего сезона принял участие во всех трех матчах команды в УПЛ, отличился одним забитым голом (в ворота «Левого Берега» в первом туре).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника Шахтера
Звезда Реала вскоре возобновит тренировки после тяжелой травмы
ВАКУЛА: «Падая, вратарь соперников всем весом зацепил мое колено»
Марк Ассинор ЛНЗ Черкассы травма травма колена
Олег Дидух Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий МАКСИМОВ: «Кривбасс может поймать Бетис на контратаках»
Футбол | 22 августа 2024, 17:26 0
Юрий МАКСИМОВ: «Кривбасс может поймать Бетис на контратаках»
Юрий МАКСИМОВ: «Кривбасс может поймать Бетис на контратаках»

Бывший наставник «Кривбасса» оценил шансы команды в поединке против «Бетиса»

ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
Футбол | 22 августа 2024, 01:23 26
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «РБ Зальцбург»

Оптимистическая трагедия Динамо
Футбол | 22.08.2024, 11:55
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 21.08.2024, 20:10
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 22.08.2024, 09:44
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
21.08.2024, 10:49 26
Футбол
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
22.08.2024, 07:10 19
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 280
Футбол
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 1
Бокс
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
22.08.2024, 04:59 2
Теннис
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем