ЛНЗ потерял форварда-легионера на три месяца

Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о том, что форвард команды Марк Ассинор получил тяжелую травму колена в матче третьего тура УПЛ против «Руха» (победа 3:1). У него разрыв мениска и надрыв медиальной связки.

В ближайшее время Ассинор перенесет операцию. По прогнозам врачей, восстановление 24-летнего ганца займет как минимум три месяца.

Ассинор перешел в «ЛНЗ» в начале июля текущего года. На старте нынешнего сезона принял участие во всех трех матчах команды в УПЛ, отличился одним забитым голом (в ворота «Левого Берега» в первом туре).