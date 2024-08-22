ЛНЗ потерял форварда-легионера на три месяца
Марк Ассинор перенесет операцию на колена
Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о том, что форвард команды Марк Ассинор получил тяжелую травму колена в матче третьего тура УПЛ против «Руха» (победа 3:1). У него разрыв мениска и надрыв медиальной связки.
В ближайшее время Ассинор перенесет операцию. По прогнозам врачей, восстановление 24-летнего ганца займет как минимум три месяца.
Ассинор перешел в «ЛНЗ» в начале июля текущего года. На старте нынешнего сезона принял участие во всех трех матчах команды в УПЛ, отличился одним забитым голом (в ворота «Левого Берега» в первом туре).
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