Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA

В четверг четвертая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно снялась с US Open 2024. После этого журналист Крейг Шапиро сообщил, что экс-тренер представительница Казахстана Стефан Вуков получил бан от WTA

«Это интересно. Рыбакина снимается с соревнований, и ходят слухи, что Вукова отстранили от WTA-тура», – написал Шапиро после снятия спортсменки с US Open.

«В данный момент достоверные источники сообщают мне, что Вуков был исключен из официального списка тренеров WTA, что означает бан», – добавил журналист через несколько часов.

Рыбакина завершила пятилетнее сотрудничество со Стефано Вуковым неделю назад.