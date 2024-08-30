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  4. Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA
WTA
30 августа 2024, 12:40 | Обновлено 30 августа 2024, 12:47
603
2

Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA

После снятия теннисистки с US Open эта информация становится очень подозрительной

30 августа 2024, 12:40 | Обновлено 30 августа 2024, 12:47
603
2
Журналист: бывший тренер Рыбакиной получил бан от WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Вуков и Елена Рыбакина

В четверг четвертая ракетка мира Елена Рыбакина неожиданно снялась с US Open 2024. После этого журналист Крейг Шапиро сообщил, что экс-тренер представительница Казахстана Стефан Вуков получил бан от WTA

«Это интересно. Рыбакина снимается с соревнований, и ходят слухи, что Вукова отстранили от WTA-тура», – написал Шапиро после снятия спортсменки с US Open.

«В данный момент достоверные источники сообщают мне, что Вуков был исключен из официального списка тренеров WTA, что означает бан», – добавил журналист через несколько часов.

Рыбакина завершила пятилетнее сотрудничество со Стефано Вуковым неделю назад.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Serhii P.
Ну отримав колишній тренер Рибакіної бан, яким чином це вплинуло на зняття Рибакіної? Що це може означати?
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+1
ai0609081611
Щось як завжди мутять болотні русучки
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0
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