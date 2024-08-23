WTA23 августа 2024, 12:05 |
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Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы
Елена Рыбакина завершила пятилетнее сотрудничество со Стефано Вуковым
23 августа 2024, 12:05 |
585
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Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сообщила, что больше не работает с хорватским тренером Стефано Вуковым.
«После пяти лет мы со Стефано больше не работаем вместе.
Я благодарю его за работу на корте и желаю всего наилучшего в будущем», – написала Рыбакина в сторис инстаграма.
Вуков возглавлял команду Рыбакиной с февраля 2019 года. Под его руководством она выиграла все свои восемь титулов WTA, в том числе на Уимблдоне-2022. Хорват не сотрудничал с другими теннисистками в Туре.
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