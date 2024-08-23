Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сообщила, что больше не работает с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«После пяти лет мы со Стефано больше не работаем вместе.

Я благодарю его за работу на корте и желаю всего наилучшего в будущем», – написала Рыбакина в сторис инстаграма.

Вуков возглавлял команду Рыбакиной с февраля 2019 года. Под его руководством она выиграла все свои восемь титулов WTA, в том числе на Уимблдоне-2022. Хорват не сотрудничал с другими теннисистками в Туре.