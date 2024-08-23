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WTA
23 августа 2024, 12:05 |
585
0

Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы

Елена Рыбакина завершила пятилетнее сотрудничество со Стефано Вуковым

23 августа 2024, 12:05 |
585
0
Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Вуков и Елена Рыбакина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сообщила, что больше не работает с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«После пяти лет мы со Стефано больше не работаем вместе.

Я благодарю его за работу на корте и желаю всего наилучшего в будущем», – написала Рыбакина в сторис инстаграма.

Вуков возглавлял команду Рыбакиной с февраля 2019 года. Под его руководством она выиграла все свои восемь титулов WTA, в том числе на Уимблдоне-2022. Хорват не сотрудничал с другими теннисистками в Туре.

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Елена Рыбакина
Владимир Клепач Источник: Instagram
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