Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок рассказала, почему не удается сыграться с новой напарницей
US Open
29 августа 2024, 12:31 |
364
0

Надежда Киченок рассказала, почему не удается сыграться с новой напарницей

Украинская теннисистка – о неудачных результатах последних матчей

29 августа 2024, 12:31 |
364
0
Надежда Киченок рассказала, почему не удается сыграться с новой напарницей
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок прокомментировала проигрыш американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс в первом когда парного US Open – 1:6, 4:6. Украинка играла в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии.

«Мы немного не можем найти свою игру. После Олимпиады я приехала в Торонто, была очень уставшей, тогда начала набирать форму и привыкать к харду, потому что переход с грунта на хард очень такой… Мы приехали сразу на турнир и было непросто.

На «Уимблдоне» мы очень неплохо сыграли, но какое-то настроение другое, немного какое-то недовольство друг другом. Да есть [мысли сменить напарницу]. Если 4 турнира ты проигрываешь – уж такие мысли есть. Будем думать с тренером, что делать. Я могу играть, и она может играть, но вместе что-то не складывается.

Почему я не играю с Людмилой все турниры? Спросите Люду. Во-первых, у нее есть Алена (Остапенко – прим.), они хорошо играют и если они хорошо играют – почему что-то менять? В этом году они точно играют вместе. Я бы охотно с Людой играла, мне нравится с ней играть.

Раньше были некоторые моменты, когда мы были не столь сознательны. Это сестры, такие отношения не очень-то просто направить. У нас нет лимита, у нас нет границ, что мы можем сказать друг другу, и это иногда бывает больно. Но потом мы извиняемся. Конечно, это на эмоциях сказано. Есть некоторые личные моменты, но, кажется, с возрастом мы научились как с этим работать и больше фокусируемся друг на друге и, мне кажется, могли бы неплохо сыграть», – сказала Надя.

Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в миксте.

По теме:
«Это ее заслуга». Дарт прокомментировала поражение от Костюк на US Open
Букмекеры оценили шансы Костюк и Свитолиной в матчах 3-го раунда US Open
«Надо выкручиваться». Костюк прокомментировала запрет флагов на US Open
Надежда Киченок Тимеа Бабош US Open 2024 Людмила Киченок
Владимир Клепач Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Теннис | 28 августа 2024, 20:29 0
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала

Барбора Крейчикова быстро завершила турнир в США

Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Теннис | 29 августа 2024, 10:47 0
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей

Муж Элины Свитолиной едва не совершил камбэк после 0:2 по сетам в матче с Каспером Руудом

В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Футбол | 28.08.2024, 19:10
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
Футбол | 29.08.2024, 07:24
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 36
Футбол
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 12
Бокс
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
29.08.2024, 03:53 5
Теннис
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем