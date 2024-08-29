Надежда Киченок рассказала, почему не удается сыграться с новой напарницей

Украинская теннисистка Надежда Киченок прокомментировала проигрыш американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс в первом когда парного US Open – 1:6, 4:6. Украинка играла в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии.

«Мы немного не можем найти свою игру. После Олимпиады я приехала в Торонто, была очень уставшей, тогда начала набирать форму и привыкать к харду, потому что переход с грунта на хард очень такой… Мы приехали сразу на турнир и было непросто.

На «Уимблдоне» мы очень неплохо сыграли, но какое-то настроение другое, немного какое-то недовольство друг другом. Да есть [мысли сменить напарницу]. Если 4 турнира ты проигрываешь – уж такие мысли есть. Будем думать с тренером, что делать. Я могу играть, и она может играть, но вместе что-то не складывается.

Почему я не играю с Людмилой все турниры? Спросите Люду. Во-первых, у нее есть Алена (Остапенко – прим.), они хорошо играют и если они хорошо играют – почему что-то менять? В этом году они точно играют вместе. Я бы охотно с Людой играла, мне нравится с ней играть.

Раньше были некоторые моменты, когда мы были не столь сознательны. Это сестры, такие отношения не очень-то просто направить. У нас нет лимита, у нас нет границ, что мы можем сказать друг другу, и это иногда бывает больно. Но потом мы извиняемся. Конечно, это на эмоциях сказано. Есть некоторые личные моменты, но, кажется, с возрастом мы научились как с этим работать и больше фокусируемся друг на друге и, мне кажется, могли бы неплохо сыграть», – сказала Надя.

Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире в миксте.