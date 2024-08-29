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Лига Европы
29 августа 2024, 11:26 | Обновлено 29 августа 2024, 11:40
388
0

МИХАЛИК: «У Динамо есть потенциал еще добавить для удачной игры в ЛЕ»

Бывший защитник киевлян оптимистично оценивает шансы команды в еврокубковой осени

29 августа 2024, 11:26 | Обновлено 29 августа 2024, 11:40
388
0
МИХАЛИК: «У Динамо есть потенциал еще добавить для удачной игры в ЛЕ»
ФК Динамо Киев

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» – 1:1 и по сумме двух поединков выбыли из самого престижного европейского турнира.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик дал оценку игре киевлян в Лиге чемпионов и сделал прогноз на их выступление в Лиге Европы:

– Мне понравилось, как динамовцы действовали в Зальцбурге. Хотя, если откровенно, спастись после домашних – 0:2 в противостоянии с равным по силе визави, очень тяжело. Но следует отдать должное подопечным Александра Шовковского, которые играли с максимальной выкладкой, с четким планом. И если бы реализовали в дебюте голевой момент, то все могло закончиться в их пользу. Увы, не сложилось, более того, вскоре мяч уже оказался в сетке ворот киевлян. Ирония судьбы. Теперь, чтобы дело дошло до овертайма, надо было забивать уже трижды. Гости давили изо всех сил, но смогли только выравнять положение. Были еще опасные моменты у владений хозяев, однако Шапаренко не хватило исполнительского мастерства. Жаль.

– Из-за российской агрессии динамовцы даже домашние матчи на международной арене вынуждены проводить за рубежом. Это сказалось негативно на их выступлении?
– Здесь препятствовали больше логистические трудности. Ведь много времени тратилось на переезды, что влияло на тренировочный процесс, восстановление. Показательным был пример с подготовкой к повторному матчу в Зальцбурге. Поскольку календарный поединок с «Ворсклой» в чемпионате УПЛ был перенесен, то киевляне остались в Люблине и подошли к матчу в Австрии во всеоружии. Что же до поддержки болельщиков, то грех сетовать, в Люблине 12 игрок гнал вперед киевлян во всех проведенных здесь матчах. Другое дело, что в Киеве зрительская аудитория была бы значительно больше.

– На ваш взгляд, рулевой Александр Шовковский угадал вчера со стартовым составом?
– Да, вышли те, которые были готовы прыгнуть выше головы. Были отдельные ошибки, как в эпизоде со взятием ворот «Динамо», но в целом, в игре киевлян была динамика, они часто пользовались вертикальными передачами в поисках кратчайшего пути к владениям хозяев. Вот еще бы только больше креатива в завершающей стадии атак, хотя, по моему мнению, на начальном этапе Лиги чемпионов динамовцы сыграли достойно.

– Теперь у них на очереди – групповой турнир Лиги Европы. На что можно надеяться?
– Я настроен оптимистично. Хотя еще неизвестны соперники динамовцев на этой стадии, но в текущем сезоне киевляне доказали, что у них есть потенциал, что добавляют с каждым матчем и поэтому имеют все шансы пройти дальше, – сказал Михалик.

Ранее известный эксперт Олег Федорчук назвал игрока «Динамо», который провалил игры с Зальцбургом в ЛЧ.

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инсайд Тарас Михалик Лига Европы Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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