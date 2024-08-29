Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Лига чемпионов
29 августа 2024, 00:25 | Обновлено 29 августа 2024, 00:35
222
0

Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом

Олега Федорчука не впечатлила игра Владимира Бражка

29 августа 2024, 00:25 | Обновлено 29 августа 2024, 00:35
222
0
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Федорчук

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал футболиста «Динамо», который провалил двухматчевое противостояние 4-го квалификационного раунда ЛЧ с «РБ Зальцбург». Динамовцы вчера сыграли вничью 1:1, а номинально домашний матч проиграли 0:2.

«Я не верю, что Бражко мог так сдать... Скорее всего, это последствия какой-то болезни или травмы. Бражко уже какую игру подряд не похож сам на себя, его снова меняют... Нет привычных ударов, угрозы и надежности. В общем, очень пассивно играл, что-то ему явно мешает», – сказал Федорчук.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление киевлян и рассказал, чего можно ожидать от «Шахтера» в групповом раунде самого престижного континентального футбольного турнира.

По теме:
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ
Динамо отказалось отдать Александрии игрока в аренду. Известна причина
Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Владимир Бражко Олег Федорчук
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Футбол | 28 августа 2024, 07:11 16
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола

Наивысшее признание получил Паоло Мальдини

Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Футбол | 27 августа 2024, 23:55 231
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом

Сумасшедшая самоотдача, к сожалению, не помогла киевлянам попасть в Лигу чемпионов

Мареска признался, почему рано заменил Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 28.08.2024, 22:36
Мареска признался, почему рано заменил Мудрика в последней игре АПЛ
Мареска признался, почему рано заменил Мудрика в последней игре АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
Футбол | 28.08.2024, 16:34
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 28.08.2024, 10:55
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
27.08.2024, 09:59 3
Теннис
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
27.08.2024, 09:20 4
Теннис
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
ВИДЕО. 16-летняя американка обыграла 42-ю ракетку мира на US Open
ВИДЕО. 16-летняя американка обыграла 42-ю ракетку мира на US Open
27.08.2024, 13:55 1
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 10
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем