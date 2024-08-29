Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом

Бывший тренер и известный эксперт Олег Федорчук назвал футболиста «Динамо», который провалил двухматчевое противостояние 4-го квалификационного раунда ЛЧ с «РБ Зальцбург». Динамовцы вчера сыграли вничью 1:1, а номинально домашний матч проиграли 0:2.

«Я не верю, что Бражко мог так сдать... Скорее всего, это последствия какой-то болезни или травмы. Бражко уже какую игру подряд не похож сам на себя, его снова меняют... Нет привычных ударов, угрозы и надежности. В общем, очень пассивно играл, что-то ему явно мешает», – сказал Федорчук.

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил выступление киевлян и рассказал, чего можно ожидать от «Шахтера» в групповом раунде самого престижного континентального футбольного турнира.