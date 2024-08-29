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  4. БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
Лига чемпионов
29 августа 2024, 07:24 |
870
0

БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»

Обладатель «Золотого мяча» поделился впечатлениями от выступления киевлян в ЛЧ

29 августа 2024, 07:24 |
870
0
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
dynamo.kiev.ua. Игорь Беланов

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов проанализировал выступление своего бывшего клуба, киевского «Динамо» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и вспомнил интересные факты из своей динамовской карьеры. Всем этим он охотно поделился с корреспондентом Sport.ua.

– Двух первых соперников киевской команды – сербский «Партизан» и шотландский «Глазго Рейнджерс» нельзя сравнивать с «Зальцбургом», – считает специалист, – ведь он обыгрывал немало серьезных клубов. Там действительно хорошая команда, да и история австрийского футбола имеет немало ярких страниц. Сколько я видел, «Зальцбург» всегда играл с сильными соперниками и далеко не каждому из них было так просто австрийцев обыграть. Поэтому к двухраундовым дуэлям с «Зальцбургом» динамовцам нужно было готовиться очень серьезно. Но все решилось в первом матче. В целом в Люблине «Динамо» выглядело неплохо, однако в футболе же нужно забивать мячи, а не просто хорошо выглядеть. Как говорил Валерий Васильевич Лобановский, самое главное – это результат. Игра в большом перечне матчей забывается, а результат остается. И даже если команда красиво сыграла, но ничего не выиграла, это нельзя занести ей в актив. Что касается повторной встречи, то после того, как «Динамо» первым пропустило, задача относительно шансов на его выход в следующий раунд Лиги чемпионов значительно усложнилась. Нужно было забивать сопернику трижды, а это оказалось сложно. Киевляне смогли лишь на один гол, хотя еще несколько возможностей после этого были.

– Как в целом оценили бы выступление «Динамо» в двух квалификационных раундах и раунде плей-офф Лиги чемпионов?

– Конечно, очень жаль, что у динамовцев так все получилось. Но все же следует учитывать, что за последнюю неделю они играли с неплохой командой. Вообще в таком турнире, как Лига чемпионов все зависит от того, как соперники позволяют «Динамо» играть. «Партизан» – слабая команда, немного сильнее оказался „Глазго Рейнджерс“. А стоило попасть на «Зальцбург» – и киевляне сложили оружие, не пробившись в групповой раунд. Поэтому не стоит делать выводы по игре с тем же «Партизаном», которому было отгружено в двух матчах аж девять мячей, а ориентироваться на соперников вроде «Зальцбурга». Уровень возможностей команды оценивается тогда, когда играешь с сильными клубами и побеждаешь их. Именно на фоне таких матчей и определяются настоящие возможности того или иного коллектива. Но пока я такого уровня не вижу. И это касается не только «Динамо». Как только выпадает нашей команде более или менее серьезный соперник, то тогда, как на лакмусовой бумажке, становится понятно, кто на что способен. В период моих активных выступлений в футболе сильная команда для нас всегда была раздражителем. Киевскому «Динамо» 70-90-х годов всегда хотелось обыгрывать грандов ведущих футбольных стран, чтобы показать себя с лучшей стороны. Таких, как «Бавария», «Реал», «Барселона». Но у наших молодых ребят нынешнего поколения я этого не вижу. Хотя у каждого динамовца на поле должны проявляться характер, воля, спортивная наглость и злость. Если они в таких матчах, как с «Зальцбургом» не будут побеждать, то это означает, что они или не могут, или боятся соперника. А бояться не надо – в поединке с сильной командой нужно показать себя. Ведь на твою игру смотрят люди, которые потом тебе скажут: а почему же ты испугался?

– Если продолжать австрийскую тему, то вспоминается поединок киевского «Динамо» с венским «Рапидом» в розыгрыше Кубка кубков сезона-1985/86, в котором вы не раз расписывались в воротах соперника.

– Ту дуэль запомнил надолго. Перед ней пришел к Лобановскому и говорю: «Валерий Васильевич, я уже видимо заслужил на квартиру. Играю в «Динамо» уже второй год, а живу в служебной. А у меня же семья, ребенок». Перед первым матчем с «Рапидом» Лобановский сказал мне: «Вот забьешь два мяча – получишь квартиру». А потом заметил: «В их составе играет Пакульт – это сумасшедший футболист!». А я ему: «Что ж, давайте посмотрим».

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Игорь Беланов инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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