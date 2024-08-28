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  4. Хацкевич рассказал, является ли нынешний Ярмоленко полезным для Динамо
Чемпионат Украины
28 августа 2024, 20:10 |
1867
0

Хацкевич рассказал, является ли нынешний Ярмоленко полезным для Динамо

Бывший тренер «Динамо» – об украинском вингере

28 августа 2024, 20:10 |
1867
0
Хацкевич рассказал, является ли нынешний Ярмоленко полезным для Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич поделился мнением о вингере киевлян Андрее Ярмоленко.

«В первом матче с «РБ Зальцбург» Андрей не реализовал три момента, а раньше забил бы два из трех. Но если брать вчерашнюю игру, то с уходом Ярмоленко на левом фланге практически не было остроты.

Да, Андрей потерял где-то функции, скоростные качества и его не хватает на все 90 минут, но он показал, что является полезным для команды», – отметил Хацкевич.

Ранее Хацкевич рассказал, что его радует в «Динамо» Шовковского, а не было у Луческу.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко Александр Хацкевич
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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