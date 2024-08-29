Стала известна следующая соперница Костюк на US Open

Четвертая ракетка США Эмма Наварро (№12 WTA) обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус (№93 WTA) во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису.

В третьем раунде 13-я сеяная американка сразится с украинкой Мартой Костюк (№19 WTA), которая ранее остановила британку Хэрриет Дарт (№78 WTA).

US Open. Второй круг

Эмма Наварро (США) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:1, 6:1

Отметим, что Костюк и Наварро играли между собой не так давно. Во втором раунде соревнований в Торонто американка оказалась сильнее в двух сетах (7:5, 7:5).