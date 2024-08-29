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Лига чемпионов Квалификация
Проходит дальше Црвена Звезда
28.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 0
Будё-Глимт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 августа 2024, 02:59 | Обновлено 29 августа 2024, 03:23
36
0

Црвена Звезда – Буде-Глимт – 2:0. Забил экс-игрок Львова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

29 августа 2024, 02:59 | Обновлено 29 августа 2024, 03:23
36
0
Црвена Звезда – Буде-Глимт – 2:0. Забил экс-игрок Львова. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Дуарте

Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Црвена Звезда вышла в основной раунд Лиги чемпионов, взяв реванш у Буде-Глимт (2:0) за поражение в первом матче (1:2).

У сербского клуба первый гол забил с пенальти Бруно Дуарте, экс-игрок ФК Львов.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 28 августа

Црвена Звезда (Сербия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Бруно Дуарте, 26 (пен), Урош Спаич, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Урош Спайич (Црвена Звезда).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруно Дуарте (Црвена Звезда).
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Црвена Звезда Буде-Глимт Лига чемпионов видео голов и обзор Бруно Дуарте пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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