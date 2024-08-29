Црвена Звезда – Буде-Глимт – 2:0. Забил экс-игрок Львова. Видео голов

Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Црвена Звезда вышла в основной раунд Лиги чемпионов, взяв реванш у Буде-Глимт (2:0) за поражение в первом матче (1:2).

У сербского клуба первый гол забил с пенальти Бруно Дуарте, экс-игрок ФК Львов.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 28 августа

Црвена Звезда (Сербия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Бруно Дуарте, 26 (пен), Урош Спаич, 59

Видео голов и обзор матча