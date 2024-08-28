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Лига чемпионов Квалификация
Црвена Звезда
28.08.2024 22:00 - : -
Будё-Глимт
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Лига чемпионов
28 августа 2024, 12:23 | Обновлено 28 августа 2024, 12:39
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0

Црвена Звезда – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч отбора Лиги чемпионов

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:00

28 августа 2024, 12:23 | Обновлено 28 августа 2024, 12:39
125
0
Црвена Звезда – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч отбора Лиги чемпионов
ФК Буде-Глимт

28 августа на стадионе Райко Митич в Белграде пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Црвена Звезда встретится с Буде-Глимт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Црвена Звезда

Команда Црвена Звезда имеет великую историю, даже в Кубке европейских чемпионов выиграла титул. В последние годы получилось установить доминирование на внутренней арене. И сейчас снова получилось неплохо стартовать, хотя уже была допущена осечка. В еврокубках у сербов результаты достаточно скромные. Но сейчас достаточно пройти только один раунд квалификации, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

Шансы все еще есть: в Норвегии гости продержались более тайма, и, все-таки пропустив, сумели забить. Црвена Звзеда уступила с разницей в один мяч (1:2), так что есть все шансы добиться общего успеха и пройти в основной раунд турнира. Конечно же, при условии, что получится в своем логове победить скандинавов.

Буде-Глимт

Клубу Буде-Глимт при длинной истории долгое время не получалось чего-то существенного показать. Но за последние годы Желтая орда превратилась в национального футбольного флагмана. Подопечные Кнутсена вернули себе чемпионский титул в 2023 году, и сейчас мало веры в реальную интригу в местной Элитсерии – фаворит уже успел нарастить преимущество. Есть все возможности сосредоточить свое внимание на борьбе за то, чтобы наконец-то выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Буде-Глимт в матчах с предыдущими соперниками по квалификации – с РФШ и Ягеллонией – получилось пройти дальше легко, выиграв все поединки. Норвежцы и сербов победили, но домашние 2:1 ничего не гарантируют – вели в два мяча, но пропустили на 77-й минуте от Мимовича. В Белграде хватит и ничьей, но норвежский гранд не очень умеет играть от обороны, привык к роли первой скрипки на поле.

Статистика личных встреч

В прошлый вторник команды сыграли между собой впервые – зафиксирована победа Буде-Глимт со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не ставит крест на перспективах сербов – они как минимум попытаются победить. Ставим на то, что будет зрелищный поединок – тотал больше 2.5 голов (коэффициент – 1.65).

Прогноз Sport.ua
Црвена Звезда
28 августа 2024 -
22:00
Будё-Глимт
Тотал больше 2.5 1.65 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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