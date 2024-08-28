Партизан пролетел. Гент и Башакшехир вышли в основу Лиги конференций

Вечером 28 августа в двух парах состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

Бельгийский Гент и турецкий Башакшехир вышли в основной раунд Лиги конференций.

Башакшехир выиграл у Сент-Патрикса из Ирландии со счетом 2:0 после выездной ничьей 0:0.

Гент два раза победил сербский Партизан с минимальным перевесом 1:0.

Партизан из Белграда умудрился вылететь подряд из трех евротурниров – Q2 Лиги чемпионов (от Динамо Киев), Q3 Лиги Европы (от Лугано), Q4 Лиги конференций (от Гента).

Подобный антирекорд в прошлом евросезоне 2023/24 совершил Днепр-1, выбыв из трех еврокубков.

Лига конференций 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4)

Ответные матчи, 28 августа

Истанбул Башакшехир (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Шахинер, 64, Кемен, 82

Гент (Бельгия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Делорж-Книпер, 88

Фотогалерея