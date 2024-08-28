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28.08.2024 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 0
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Лига конференций
28 августа 2024, 21:43 | Обновлено 28 августа 2024, 21:54
608
4

Партизан пролетел. Гент и Башакшехир вышли в основу Лиги конференций

Команда из Белграда умудрилась вылететь подряд из трех евротурниров 

28 августа 2024, 21:43 | Обновлено 28 августа 2024, 21:54
608
4
Партизан пролетел. Гент и Башакшехир вышли в основу Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 августа в двух парах состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

Бельгийский Гент и турецкий Башакшехир вышли в основной раунд Лиги конференций.

Башакшехир выиграл у Сент-Патрикса из Ирландии со счетом 2:0 после выездной ничьей 0:0.

Гент два раза победил сербский Партизан с минимальным перевесом 1:0.

Партизан из Белграда умудрился вылететь подряд из трех евротурниров – Q2 Лиги чемпионов (от Динамо Киев), Q3 Лиги Европы (от Лугано), Q4 Лиги конференций (от Гента).

Подобный антирекорд в прошлом евросезоне 2023/24 совершил Днепр-1, выбыв из трех еврокубков.

Лига конференций 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4)

Ответные матчи, 28 августа

Истанбул Башакшехир (Турция) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Шахинер, 64, Кемен, 82

Гент (Бельгия) – Партизан (Сербия) – 1:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Делорж-Книпер, 88

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Лига конференций Гент Истанбул Башакшехир Сент-Патрикс Партизан Белград
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ALKOSruLKA
Яекаємо розформування партизанів
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Falko
Партизан повторив шлях Дніпра. Зупиниться, ні? ;)
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