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Гент
28.08.2024 19:00 - : -
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Лига конференций
28 августа 2024, 10:23 | Обновлено 28 августа 2024, 10:41
31
1

Гент – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 27 августа в 22:30

28 августа 2024, 10:23 | Обновлено 28 августа 2024, 10:41
31
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Гент – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Гент

28 августа на стадионе Планет Груп Арена в Генте пройдет ответный матч финала квалификации Лиги конференций, в котором Гент встретится с Партизаном. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Гент

Команда Гент сумела в прошлом сезоне закончить на 7-й позиции в бельгийской Про Лиге. И получилось затем хорошо себя проявить в дополнительной пульке, оказавшись лучшей командой среди худших. Это дало путевку в стыковой матч. Гент на поле Генка выиграл (1:0), что и принесло пропуск в Лигу конференций.

Генк довольно противоречиво стартовал в национальном первенстве, где чередуются победы и поражения. На международной арене бельгийцы успели справиться уже с двумя соперниками. Они легко обыграли дважды Викингур (4:1 дома, 3:0 на Фарерских островах), а с Силькеборгом была настоящая заруба: оба поединка принесли ничьи 2:2, причем в Бельгии счет сравняли на второй компенсированной минуте. А потом Гандельман стал главным героем, в конце экстратайме забив решающий мяч. Генк в Сербии добился минимальной победы над Партизаном (1:0), теперь дома хватит и ничьей.

Партизан

Клуб Партизан при немалых исторических заслугах сейчас даже на национальном уровне лишь второй. В позапрошлом сезоне 2022/23 Партизан даже вице-чемпионство упустил, а в сезоне 2023/24 восстановил статус-кво. Сейчас сербы провалились уже несколько раз. Особенно болезненны были поражения от киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. В Люблине украинцы, пропустив первыми, закончили матч разгромом 6:2. Да и в Белграде киевляне забили три безответных мяча.

В Лиге Европы команда Партизан тоже провела минимум времени, хотя результаты с Лугано были не такие ужасные: после 0:1 дома даже выигрывали в Швейцарии 2:1, но пропустили роковой гол в экстратайме. Перебравшись уже в третий турнир, Лигу конференций, Партизан дома снова проиграл – Генту 0:1.

Статистика личных встреч

В 2021 году команды играли в Лиге конференций, в групповом раунде. Тогда бельгийцы минимально победили на выезде 1:0 и закончили вничью 1:1 матч дома. В первой игре в новой еврокампании победил Гент со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит в сербский клуб, которые напрочь проваливается на международной арене. Ставим на то, что бельгийцы соперников дома обыграет с форой –1.0 гол (коэффициент – 1.80).

Прогноз Sport.ua
Гент
28 августа 2024 -
19:00
Партизан Б
Победа Гента с форой –1.0 1.80 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Круто. Я думал партизан вылетел из лч.
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