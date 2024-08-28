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  4. Андрей ПОЛУНИН: «В выступлении Динамо в ЛЧ значительно больше плюсов»
Лига чемпионов
28 августа 2024, 20:45 |
512
0

Андрей ПОЛУНИН: «В выступлении Динамо в ЛЧ значительно больше плюсов»

Бывший полузащитник сборной Украины оценил выступление динамовцев в ЛЧ

28 августа 2024, 20:45 |
512
0
Андрей ПОЛУНИН: «В выступлении Динамо в ЛЧ значительно больше плюсов»
Андрей Полунин

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о выступлении футболистов киевского «Динамо» в Лиге чемпионов после того, как они сыграли вничью в ответном матча раунда плей-офф с австрийским «Зальцбургом» – 1:1 и вынуждены были сойти с дистанции:

– Складывается впечатление, что в недавнем повторном матче квалификации Лиги чемпионов с «Глазго Рейнджерс» киевская команда исчерпала весь лимит везения. Вот и вчера после поражения в первом поединке с «Зальцбургом» – 0:2, где динамовцы чаще угрожали воротам соперника, они начали очень агрессивно, создали голевой момент и это же надо, чтобы уже первый удар хозяев оказался результативным.

Несмотря на эту неудачу киевляне продолжали давить на владения «горожан», заслуженно сравняли счет, но дальше подвела реализация. Вспомните хотя бы из каких убийственных позиций не забивал Шапаренко. Обидно, что дальше прошел «Зальцбург», а киевлянам продолжат соревноваться в менее престижной Лиге Европы.

И все же, по моему мнению, в выступлении подопечных Александра Шовковского на начальных этапах Лиги чемпионов гораздо больше плюсов. В частности, в Зальцбурге в составе «Динамо» на поле выходили только игроки с украинским паспортом. Для сравнения в старте у хозяев был лишь один австриец. Как видите, Украина остается кузницей футбольных талантов.

Также важно, что в «Динамо» практически безболезненно проходит этап смены поколений. Все на полном доверии. С каждым матчем прибавляет киевская молодежь. Яркий пример юный стопер Михавко, какую он вчера выдал хорошую игру. А, какое желание было у всех гостей биться до конца. Убежден, если клубное руководство сохранит текущий состав, то обогатившись опытом от него можно ожидать больших побед.

Хотя не использованных резервов хватает, есть над чем работать. Только один пример: в Зальцбурге киевляне подали аж 16 угловых, что не принесло никаких дивидендов, потому что «горожане» легко выигрывали воздушные дуэли. Вывод? Надо наигрывать и удивлять соперника какими-то домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

И это надо постараться сделать оперативно, ведь впереди у киевлян выступление в групповом раунде Лиги Европы, где соперники будут не менее грозные.

Ранее бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, является ли нынешний Ярмоленко полезным для киевлян.

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Источник: Динамо отпустит двух хавбеков, в том числе Рубчинского
Динамо Киев Лига чемпионов РБ Зальцбург РБ Зальцбург - Динамо инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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