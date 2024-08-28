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  4. Маркевич оценил шансы Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
28 августа 2024, 14:51 |
860
0

Маркевич оценил шансы Динамо в Лиге Европы

Известный тренер – о перспективах команды Александра Шовковского

28 августа 2024, 14:51 |
860
0
Маркевич оценил шансы Динамо в Лиге Европы
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Карпат» Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы «Динамо» Киев в Лиге Европы, куда команда Александра Шовковского вылетела после противостояния с «РБ Зальцбург» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

«Киевляне должны выйти из группы, конечно, при условии, что сохранят всех ключевых исполнителей и обойдется без травм. Все же, по еврокубковым меркам нельзя сказать, что у них длинная скамейка запасных».

Ранее Владимир Езерский оценил игру «Динамо» в противостоянии с «РБ Зальцбург».

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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