Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамовцы слишком много профукали в Люблине»

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о повторном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу, в котором киевская команда сыграла вничью в Австрии с «Зальцбургом» (1:1) и сошла с дистанции самого престижного континентального турнира:

«К сожалению, приходится констатировать, что динамовцы слишком много потеряли в первом матче в Люблине, когда уступили – 0:2, не реализовав с полдюжины голевых моментов. Если бы хотя бы однажды отметились взятием ворот, то в Зальцбурге все могло сложиться иначе. Потому что вчера даже пропущенный в дебюте гол не выбил гостей из колеи, они продолжали нагнетать, заслуженно выровняли положение и были гораздо ближе к победе, чем хозяева к столь желанной ничьей.

Обидно, потому что омоложенный «Зальцбург» не производил впечатление непобедимой команды, но, повторяю, есть вина в раннем вылете и самих динамовцев, которые были слишком щедрыми к австрийскому клубу в Люблине.

Все же, считаю, что подопечные Александра Шовковского заслуживают добрых слов за выступление на начальных этапах Лиги чемпионов. Киевляне прибавили в большинстве компонентов игры, они заточены на наступательный футбол. Как по мне, динамовцы имеют все шансы громко заявить о себе в Лиге Европы. Конечно, при условии, что обойдется без кадровых потерь».

Ранее мы сообщали, что бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил игру киевлян в Лиге чемпионов.