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Лига чемпионов
28 августа 2024, 13:07 | Обновлено 28 августа 2024, 13:45
969
0

Эксперт назвал лучшего игрока Динамо в матче с РБ Зальцбург

Олег Федорчук – об игре Тараса Михавко

28 августа 2024, 13:07 | Обновлено 28 августа 2024, 13:45
969
0
Эксперт назвал лучшего игрока Динамо в матче с РБ Зальцбург
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Известный футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук дал оценку действиям футболистов «Динамо» в ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург» (1:1), выделив защитника Тараса Михавко.

«Из тех поединков в его исполнении, что мне приходилось видеть - этот лучший. На таком уровне, в таком возрасте... Это фантастическая возможность для такого игрока. Я еще после травмы Максима Дячука говорил: «А почему не повторить кейс Забарного?». И сейчас он идет по пути Ильи, но я считаю Михавко более перспективным. Тарас прекрасно чувствует игру, выполняет столько конструктивных действий... Я еще такого игрока у нас не помню.

У Михавко отсутствует суета и еще очень показательный момент - он не боится ошибаться. Это очень важная добродетель для игрока, тем более, молодого. Пятов и Трубин, если ошибались, то делали это с уверенным выражением лица. И этому нельзя научиться. Поэтому Михавко уже может рассматриваться как замена Матвиенко в национальной сборной Украины. А по этой игре я скажу, что Тарас пока даже лучше опытного защитника Шахтера», – рассказал Федорчук, который оценил игру Михавко оценкой 7,5 – самой высокой среди динамовцев.

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Олег Федорчук Тарас Михавко РБ Зальцбург - Динамо Динамо Киев Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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