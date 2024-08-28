Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карабах – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов Квалификация
Карабах
28.08.2024 19:45 - : -
Динамо Загреб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 августа 2024, 11:28 | Обновлено 28 августа 2024, 11:44
129
0

Карабах – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 19:45

28 августа 2024, 11:28 | Обновлено 28 августа 2024, 11:44
129
0
Карабах – Динамо Загреб. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Загреб

28 августа на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Карабах встретится с Динамо (Загреб). Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Команда Карабах остается флагманом футбола Азербайджана, с единственным исключением в виде завоевания титула Нефтчи пару лет назад. Но давно уже о том, насколько успешны скакуны, судят по выступлениям в еврокубках. На этот раз еще остается шанс вернуться в групповой этап Лиги чемпионов.

Подопечные Гурбана Гурбанова прошли не только Линкольн Ред Импс (2:0 в Гибралтаре, 5:0 дома), но и Лудогорец. Причем болгарам проиграли 1:2 дома, но выиграли 3:2 в Разграде в основное время, и добавили еще четыре гола в ворота Лудогорца в экстратаймах (7:2) – и это на выезде. Это умение играть до конца и добиваться результата может пригодиться сейчас. Хотя расклады аховые: матч в Хорватии Карабах закончил разгромным поражением (0:3).

Динамо Загреб

Клуб доминирует на национальном уровне еще дольше, чем его соперник из Азербайджана – хотя тоже было исключение, когда титул увела к себе Риека. И сейчас не видно, что может помешать новому успеху синих – новый розыгрыш начался в родной Хорватии с побед, причем зачастую крупных. Только Осиек дома дал бой, но все равно проиграл 1:2 фавориту.

И не особенно заметили в команде из Загреба переход на квалификацию Лиги чемпионов. Хорваты стартовали в ЛЧ против Карабаха, не пропустив и много забив. Пьяца открыл счет на исходе первого получаса поединка, а в середине второго тайма Куленович оформил дубль. Итоговые 3:0 означают, что динамовцам хватит не просто ничьей на выезде – можно даже проиграть в два мяча. Хотя требовательные болельщики подобного, конечно, не поймут.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы провели первый очный поединок друг с другом – Динамо Загреб выиграло со счетом 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что скакуны смогут выиграть эту встречу. Но хорваты показали, насколько они сейчас сильнее. Ставим на то, что они сумеют не проиграть ответный поединок (коэффициент – 1.66).

Прогноз Sport.ua
Карабах
28 августа 2024 -
19:45
Динамо Загреб
Динамо Загреб не проиграет 1.66 Сделать ставку
По теме:
Украинские клубы забили 700-й мяч на чужих полях в еврокубках
Атлетико – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»
Лига чемпионов Карабах Агдам Динамо Загреб прогнозы прогнозы на футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Футбол | 27 августа 2024, 17:22 11
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо

Судя по всему, удалось найти информацию по игрокам Миная

28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо
Футбол | 28 августа 2024, 10:59 0
28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо
28 августа пройдет жребий 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером и Динамо

Базовая дата матчей 1/8 финала – 30 октября

Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Футбол | 28.08.2024, 01:23
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Футбол | 28.08.2024, 09:36
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Футбол | 28.08.2024, 00:15
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
Проблемы с правой ногой. Свитолина выиграла тяжелый матч на старте US Open
26.08.2024, 20:30 18
Теннис
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
Усик высказался о гонораре, который прописан в контракте реванша с Фьюри
26.08.2024, 10:49
Бокс
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
Де Росси объяснил, почему Довбик неубедительно выглядит в Роме
26.08.2024, 13:25 19
Футбол
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 9
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 222
Футбол
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем