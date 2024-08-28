28 августа на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Карабах встретится с Динамо (Загреб). Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Карабах

Команда Карабах остается флагманом футбола Азербайджана, с единственным исключением в виде завоевания титула Нефтчи пару лет назад. Но давно уже о том, насколько успешны скакуны, судят по выступлениям в еврокубках. На этот раз еще остается шанс вернуться в групповой этап Лиги чемпионов.

Подопечные Гурбана Гурбанова прошли не только Линкольн Ред Импс (2:0 в Гибралтаре, 5:0 дома), но и Лудогорец. Причем болгарам проиграли 1:2 дома, но выиграли 3:2 в Разграде в основное время, и добавили еще четыре гола в ворота Лудогорца в экстратаймах (7:2) – и это на выезде. Это умение играть до конца и добиваться результата может пригодиться сейчас. Хотя расклады аховые: матч в Хорватии Карабах закончил разгромным поражением (0:3).

Динамо Загреб

Клуб доминирует на национальном уровне еще дольше, чем его соперник из Азербайджана – хотя тоже было исключение, когда титул увела к себе Риека. И сейчас не видно, что может помешать новому успеху синих – новый розыгрыш начался в родной Хорватии с побед, причем зачастую крупных. Только Осиек дома дал бой, но все равно проиграл 1:2 фавориту.

И не особенно заметили в команде из Загреба переход на квалификацию Лиги чемпионов. Хорваты стартовали в ЛЧ против Карабаха, не пропустив и много забив. Пьяца открыл счет на исходе первого получаса поединка, а в середине второго тайма Куленович оформил дубль. Итоговые 3:0 означают, что динамовцам хватит не просто ничьей на выезде – можно даже проиграть в два мяча. Хотя требовательные болельщики подобного, конечно, не поймут.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы провели первый очный поединок друг с другом – Динамо Загреб выиграло со счетом 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что скакуны смогут выиграть эту встречу. Но хорваты показали, насколько они сейчас сильнее. Ставим на то, что они сумеют не проиграть ответный поединок (коэффициент – 1.66).