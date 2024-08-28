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Лига чемпионов Квалификация
Карабах
28.08.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 0 : 2
Динамо Загреб Проходит дальше
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Лига чемпионов
28 августа 2024, 22:40 | Обновлено 28 августа 2024, 22:45
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0

Карабах – Динамо Загреб – 0:2. Квалификация ЛЧ. Видео голов и обзор

Хорватская команда второй раз выиграла и вышла в основу Лиги чемпионов

28 августа 2024, 22:40 | Обновлено 28 августа 2024, 22:45
60
0
Карабах – Динамо Загреб – 0:2. Квалификация ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо Загреб второй раз обыграло Карабах и вышло в основу Лиги чемпионов. После домашней победы (3:0) хорватский клуб не оставил шансов соперникам и на выезде (2:0).

Голы у победителей забили Марко Пьяца и Матеус Силва. Клуб из Азербайджана осенью будет выступать в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответный матч. 28 августа

Карабах (Азербайджан) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Марко Пьяца, 32, Матеус Силва, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
Кевин Медина (Карабах) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Автогол забил Матеус Силва (Карабах).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пьяца (Динамо Загреб).
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Динамо Загреб Карабах Агдам Марко Пьяца видео голов и обзор Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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