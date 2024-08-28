Карабах – Динамо Загреб – 0:2. Квалификация ЛЧ. Видео голов и обзор
Хорватская команда второй раз выиграла и вышла в основу Лиги чемпионов
Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Динамо Загреб второй раз обыграло Карабах и вышло в основу Лиги чемпионов. После домашней победы (3:0) хорватский клуб не оставил шансов соперникам и на выезде (2:0).
Голы у победителей забили Марко Пьяца и Матеус Силва. Клуб из Азербайджана осенью будет выступать в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации. Ответный матч. 28 августа
Карабах (Азербайджан) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Марко Пьяца, 32, Матеус Силва, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
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