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Испания
28 августа 2024, 11:47 | Обновлено 28 августа 2024, 12:19
232
0

Дани Ольмо поделился впечатлениями от дебюта в Барселоне

Хавбек забил гол, чем помог каталонцам победить

28 августа 2024, 11:47 | Обновлено 28 августа 2024, 12:19
232
0
Дани Ольмо поделился впечатлениями от дебюта в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольмо

Испанский полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо рассказал свои впечатления от дебютного матча за каталонцев против «Райо Вальекано»:

«Я этого очень ждал. Сегодня это наконец произошло, поэтому я очень рад, что сыграл, в конце концов дебютировал и помог команде».

Матч между «Райо Вальекано» и «Барселоной» прошел вечером 27 августа на стадионе «Эстадио де Вальекас». Ольмо начал эту игру на скамейке запасных, но уже в начале второго тайма, при счете 1:0 в пользу хозяев поля, дебютировал за каталонцев. На 82-й минуте, испанский полузащитник отозвался на передачу 17-летнего вингера Ламина Ямала, и ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот, чем помог каталонцам одержать победу с минимальным преимуществом 2:1.

За свой перформанс в игре Испанский хавбек получил от веб-портала WhoScored оценку 8.1, став лучшим игроком матча.

Ольмо перешел в «Барселону» из «РБ Лейпцига» за 55 миллионов евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего испанца в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Ольмо провел за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. На победном для Испании Евро-2024 хавбек был одним из ключевых игроков в составе красной фурии и сыграл 6 матчей, отличившись 3-я голами и 2-я результативными пасами.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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