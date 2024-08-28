Галатасарай – Янг Бойз – 0:1. Львы пролетели мимо ЛЧ. Видео голов и обзор
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Вечером 27 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Швейцарский Янг Бойз нанес второе поражение турецкой команде Галатасарай (1:0). Единственны гол забил Алан Виржиньюс на 87-й минуте.
Львы не сумели дома отыграться после поражения в первом матче (2:3).
Янг Бойз вышел в основной раунд Лиги чемпионов, а Галатасарай сыграет в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа
Галатасарай (Турция) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 2:3)
Гол: Алан Виржиньюс, 87
Видео голов и обзор матча
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