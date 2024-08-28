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Лига чемпионов Квалификация
Галатасарай
27.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 0 : 1
Янг Бойз Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 августа 2024, 02:55 | Обновлено 28 августа 2024, 03:28
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0

Галатасарай – Янг Бойз – 0:1. Львы пролетели мимо ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

28 августа 2024, 02:55 | Обновлено 28 августа 2024, 03:28
95
0
Галатасарай – Янг Бойз – 0:1. Львы пролетели мимо ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Виржиньюс

Вечером 27 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Швейцарский Янг Бойз нанес второе поражение турецкой команде Галатасарай (1:0). Единственны гол забил Алан Виржиньюс на 87-й минуте.

Львы не сумели дома отыграться после поражения в первом матче (2:3).

Янг Бойз вышел в основной раунд Лиги чемпионов, а Галатасарай сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа

Галатасарай (Турция) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Алан Виржиньюс, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
Фернандо Муслера (Галатасарай) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Алан Виржиньюс (Янг Бойз).
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Лига чемпионов Галатасарай Янг Бойз видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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