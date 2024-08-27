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Лига чемпионов Квалификация
Галатасарай
27.08.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
Янг Бойз
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Лига чемпионов
27 августа 2024, 20:35 |
223
0

Галатасарай – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 27 августа в 22:00

27 августа 2024, 20:35 |
223
0
Галатасарай – Янг Бойз. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Галатасарай

27 августа на стадионе Ванкдорф в Берне пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Галатасарай встретится с Янг Бойз. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда Галатасарай смогла закрепить за собой статус лидера нынешнего турецкого футбола. Она вернула себе чемпионский титул в 2023 году (причем до этого пережив рекордный провал), а потом удержалась на вершине, несмотря на упорную конкуренцию со стороны Фенербахче. При этом нынешним летом в Стамбул, в отличие от соседей, новых звезд высокого уровня не заманивали, хотя прикупили пару толковых, но не раскрученных футболистов – Йелерта и Габриэля Сару. Но они не помогли избежать унизительного разгрома от Бешикташа в суперкубке. В чемпионате удается выигрывать, но ни с Хатайспором, ни с Коньяспором просто не было – выигрывали 2:1. В Швейцарии отыгрались с 0:2, но при этом все равно проиграли. Так что дома нужно будет играть только на победу в родном Стамбуле.

Янг Бойз

Клуб Янг Бойз угодил летом в положение, когда все проблемы турок кажутся мелкими. Команду, что, начиная с сезона 2017/18 успела 6 раз стать чемпионом, в том числе в обоих предыдущих розыгрыша Суперлиги, летом возглавил новый наставник, Патрик Рамен. И у него на старте была целая серия неудач. Пчелы проиграли последовательно Сьону, Серветту и Санкт-Галлену, после чего были 2:2 с Цюрихом и Ивердоном. Уже с дна таблицы коллектив сумел выдать победу 10:0, но то в кубке с откровенным ноунеймом. И вот на таком фоне дома на прошлой неделе и принимали турецкий гранд. Там выиграли первый тайм 2:0, но это своим дублем ответил Миши Батшуайи. Впрочем, с пенальти Угринич все-таки оформил 3:2 – теперь на выезде можно играть на ничью.

Статистика личных встреч

До нынешней дуэли клубы сыграли только в товарищеском Кубке часов летом 2016 года, закончив ничьей 1:1. Первая игра в квалификации ЛЧ закончилась в победой Янг Бойз (3:2)

Прогноз

Букмекерская контора GGBET считает явным фаворитом ответной встречи турецкий клуб. Но с учетом того, что показали стороны в первом очном поединке, и в целом сколько забивали и пропускали стороны, ждем тотал больше 3.0 голов (коэффициент – 1.65).

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
27 августа 2024 -
22:00
Янг Бойз
Тотал больше 3.0 1.65 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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