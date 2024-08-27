Манчестер Сити отдал своего таланта в аренду Спарте. Его хотел Шахтер
Кайки продолжит карьеру в Нидерландах
Роттердамская «Спарта» официально объявила о подписании 21-летнего таланта «Манчестер Сити» Кайки.
В клуб из Нидерландов бразильский вингер перебрался на правах годичной аренды. Остальные подробности сделки не афишируются.
В настоящий момент Кайки продолжает залечивать травму колена, из-за которой пребывает вне игры с июля минувшего года. Возвращение вингера на поле ожидается в течение нескольких ближайших недель.
Примечательно, что в «Спарте» Кайки получит возможность вновь поиграть вместе со своим экс-партнером по академии «Флуминенсе» Метиньо, который выступает в настоящий момент за команду из Роттердама на правах аренды из «Труа».
Ранее сообщалось, что в подписании Кайки заинтересован «Шахтер».
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