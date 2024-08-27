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Англия
27 августа 2024, 21:21 |
1081
1

Манчестер Сити отдал своего таланта в аренду Спарте. Его хотел Шахтер

Кайки продолжит карьеру в Нидерландах

27 августа 2024, 21:21 |
1081
1
Манчестер Сити отдал своего таланта в аренду Спарте. Его хотел Шахтер
instagram.com/spartarotterdam. Кайки

Роттердамская «Спарта» официально объявила о подписании 21-летнего таланта «Манчестер Сити» Кайки.

В клуб из Нидерландов бразильский вингер перебрался на правах годичной аренды. Остальные подробности сделки не афишируются.

В настоящий момент Кайки продолжает залечивать травму колена, из-за которой пребывает вне игры с июля минувшего года. Возвращение вингера на поле ожидается в течение нескольких ближайших недель.

Примечательно, что в «Спарте» Кайки получит возможность вновь поиграть вместе со своим экс-партнером по академии «Флуминенсе» Метиньо, который выступает в настоящий момент за команду из Роттердама на правах аренды из «Труа».

Ранее сообщалось, что в подписании Кайки заинтересован «Шахтер».

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Кайки Манчестер Сити Спарта Роттердам трансферы АПЛ трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Спарта Роттердам
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Burevestnik
""Его хотел Шахтер""  ??? 
Уважаемые  любители ФК "Шахтер",  расскажите, пожалуйста, 
как именно его хотел Шахтер. Сайт здесь правду не расскажет...
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