Манчестер Сити отдал своего таланта в аренду Спарте. Его хотел Шахтер

Роттердамская «Спарта» официально объявила о подписании 21-летнего таланта «Манчестер Сити» Кайки.

В клуб из Нидерландов бразильский вингер перебрался на правах годичной аренды. Остальные подробности сделки не афишируются.

В настоящий момент Кайки продолжает залечивать травму колена, из-за которой пребывает вне игры с июля минувшего года. Возвращение вингера на поле ожидается в течение нескольких ближайших недель.

Примечательно, что в «Спарте» Кайки получит возможность вновь поиграть вместе со своим экс-партнером по академии «Флуминенсе» Метиньо, который выступает в настоящий момент за команду из Роттердама на правах аренды из «Труа».

Ранее сообщалось, что в подписании Кайки заинтересован «Шахтер».