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  4. В Шахтер не едет. Бразильский вундеркинд Ман Сити переходит в Спарту
Англия
20 августа 2024, 12:45 |
1154
2

В Шахтер не едет. Бразильский вундеркинд Ман Сити переходит в Спарту

Кайки будет играть в Нидерландах на правах аренды

20 августа 2024, 12:45 |
1154
2
В Шахтер не едет. Бразильский вундеркинд Ман Сити переходит в Спарту
instagram.com/kaykysc10. Кайки (слева) и Метиньо

Роттердамская «Спарта» в ближайшее время объявит о переходе 21-летнего вингера «Манчестер Сити» Кайки, за подписание которого с нидерландцами ранее боролся «Шахтер».

Кайки будет играть в Нидерландах на правах аренды, не предусматривающей опции выкупа.

«Манчестер Сити» был готов продать бразильца за 10 миллионов евро, однако желающих выложить такую сумму за игрока, пропустившего весь минувший сезон из-за травмы колена, не нашлось.

Интересно, что в «Спарте» Кайки объединится со своим экс-партнером по юношеской команде «Флуминенсе» Метиньо, который также играет в Нидерландах на правах аренды. Ранее оба бразильца считались выдающимися талантами, и оба были в фокусе внимания «Шахтера», однако один подался в «Манчестер Сити», а другой избрал для себя иной клуб, входящий в холдинг City Football Group – французский «Труа».

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Кайки Манчестер Сити Спарта Роттердам трансферы АПЛ Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Метиньо
Алексей Сливченко Источник: PL Brasil
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Андрій Шевченко
Вибрав більш сильну команду, все логічно.
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Олександр
Досить педріній по пляжах шукать щоб узяти на халяву.купіть одного але дійсно нормального гравця 
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