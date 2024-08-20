В Шахтер не едет. Бразильский вундеркинд Ман Сити переходит в Спарту

Роттердамская «Спарта» в ближайшее время объявит о переходе 21-летнего вингера «Манчестер Сити» Кайки, за подписание которого с нидерландцами ранее боролся «Шахтер».

Кайки будет играть в Нидерландах на правах аренды, не предусматривающей опции выкупа.

«Манчестер Сити» был готов продать бразильца за 10 миллионов евро, однако желающих выложить такую сумму за игрока, пропустившего весь минувший сезон из-за травмы колена, не нашлось.

Интересно, что в «Спарте» Кайки объединится со своим экс-партнером по юношеской команде «Флуминенсе» Метиньо, который также играет в Нидерландах на правах аренды. Ранее оба бразильца считались выдающимися талантами, и оба были в фокусе внимания «Шахтера», однако один подался в «Манчестер Сити», а другой избрал для себя иной клуб, входящий в холдинг City Football Group – французский «Труа».