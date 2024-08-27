ФОТО. Стильно и патриотично. Черноморец презентовал новую форму

Одесский «Черноморец» вместе со своим техническим партнером, испанской компанией «Kelme», презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в традиционном для «моряков» дизайне: черно-синие вертикальные полосы. При этом синие полосы выполнены в виде украинской вышивки.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» подпишет Кирилла Сигеева.