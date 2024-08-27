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  4. ФОТО. Стильно и патриотично. Черноморец презентовал новую форму
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 19:32 |
1323
1

ФОТО. Стильно и патриотично. Черноморец презентовал новую форму

Одесситы представили новый комплект от Kelme

27 августа 2024, 19:32 |
1323
1
ФОТО. Стильно и патриотично. Черноморец презентовал новую форму
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» вместе со своим техническим партнером, испанской компанией «Kelme», презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в традиционном для «моряков» дизайне: черно-синие вертикальные полосы. При этом синие полосы выполнены в виде украинской вышивки.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» подпишет Кирилла Сигеева.

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Олег Дидух Источник: ФК Черноморец
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Макс Максов
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Теннис
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