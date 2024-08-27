Украина. Премьер лига27 августа 2024, 19:32 |
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ФОТО. Стильно и патриотично. Черноморец презентовал новую форму
Одесситы представили новый комплект от Kelme
27 августа 2024, 19:32 |
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Одесский «Черноморец» вместе со своим техническим партнером, испанской компанией «Kelme», презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2024/2025.
Он выполнен в традиционном для «моряков» дизайне: черно-синие вертикальные полосы. При этом синие полосы выполнены в виде украинской вышивки.
Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» подпишет Кирилла Сигеева.
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