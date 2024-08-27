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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 13:17 | Обновлено 27 августа 2024, 13:38
209
0

Уничтожил Шахтер. В Александрии определили лучшего игрока матча с горняками

Признания удостоен Александр Филиппов

27 августа 2024, 13:17 | Обновлено 27 августа 2024, 13:38
209
0
Уничтожил Шахтер. В Александрии определили лучшего игрока матча с горняками
ФК Александрия. Александр Филиппов

Нападающий Александр Филиппов признан лучшим игроком «Александрии» по итогам поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера», в котором «горожане» одержали волевую победу со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Кандидатура Филиппова в голосовании среди болельщиков получила поддержку 69% респондентов.

Вторым стал Хуан Безерра (14%), третьим – Иван Калюжный (7%).

Напомним, в матче «Александрия» - «Шахтер» Александр Филиппов стал автором хет-трика, чем помог своей команде добиться знаковой победы.

Ранее сообщалось, что Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ.

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Александр Филиппов Александрия - Шахтер Александрия Шахтер Донецк Хуан Альвина Безерра Иван Калюжный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Александрия
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