Уничтожил Шахтер. В Александрии определили лучшего игрока матча с горняками

Нападающий Александр Филиппов признан лучшим игроком «Александрии» по итогам поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера», в котором «горожане» одержали волевую победу со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:2.

Кандидатура Филиппова в голосовании среди болельщиков получила поддержку 69% респондентов.

Вторым стал Хуан Безерра (14%), третьим – Иван Калюжный (7%).

Напомним, в матче «Александрия» - «Шахтер» Александр Филиппов стал автором хет-трика, чем помог своей команде добиться знаковой победы.

Ранее сообщалось, что Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ.