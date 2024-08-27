Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ

Первый «трюк со шляпой» в сезоне-2024/25 исполнил нападающий «Александрии» Александр Филиппов в поединке с «Шахтером» (4:3). При этом он стал третьим футболистом черно-желто-зеленых после Станислава Кулиша и Сергея Старенького, сделавшим хет-трик в УПЛ, и третьим игроком после Олега Ящука и Андрея Тотовицкого, сумевшим трижды за матч поразить ворота горняков.

Между тем свой премьерный «трюк со шляпой» Филиппов продемонстрировал в 31 год 306 дней. В более «почтенном» возрасте забивали по 3 мяча в чемпионатах Украины только 5 бомбардиров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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