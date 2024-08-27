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  4. Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 12:44 | Обновлено 27 августа 2024, 13:02
240
2

Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ

«Трюк со шляпой» в матче с «Шахтером» форвард «Александрии» исполнил в 31 год 306 дней

27 августа 2024, 12:44 | Обновлено 27 августа 2024, 13:02
240
2
Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ
ФК Александрия

Первый «трюк со шляпой» в сезоне-2024/25 исполнил нападающий «Александрии» Александр Филиппов в поединке с «Шахтером» (4:3). При этом он стал третьим футболистом черно-желто-зеленых после Станислава Кулиша и Сергея Старенького, сделавшим хет-трик в УПЛ, и третьим игроком после Олега Ящука и Андрея Тотовицкого, сумевшим трижды за матч поразить ворота горняков.

Между тем свой премьерный «трюк со шляпой» Филиппов продемонстрировал в 31 год 306 дней. В более «почтенном» возрасте забивали по 3 мяча в чемпионатах Украины только 5 бомбардиров.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные авторы хет-триков в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

35 лет 242 дня

Александр ГАЙДАШ

Таврия

06.04.2003

Днепр

3:2 (д)

35 лет 194 дня

Василий САЧКО

Ворскла

13.11.2010

Ильичевец

6:2 (г)

32 года 362 дня

Сергей СТАРЕНЬКИЙ

Александрия

16.09.2017

Сталь Км

4:1 (д)

32 года 232 дня

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

22.11.2019

Львов

4:1 (д)

32 года 38 дней

Иван ГЕЦКО

Кривбасс

14.05.2000

Нива Т

5:1 (д)

31 год 306 дней

Александр ФИЛИППОВ

Александрия

24.08.2024

Шахтер

4:3 (д)

31 год 231 день

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

09.11.2014

Ильичевец

3:1 (г)

31 год 135 дней

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

10.06.2004

Арсенал

6:1 (г)

31 год 100 дней

МАТЕУС

Днепр

15.04.2014

Волынь

5:1 (д)

30 лет 313 дней

Александр КОСЫРИН

Металлург Д

26.04.2008

Закарпатье

5:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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didora
Таке як награли наші форварди на Євро, то у збірну можна викликати будь-кого аби забив гола. Половину УПЛ.
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+1
Nick.Grabowski
Того ж Філіппова можна була викликати в збірну як нападника.
3 голи Шахтарю - це хороше досягнення  для форварда, тим більше з провінційного клубу.
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0
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