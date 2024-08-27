Филиппов стал одним из самых возрастных авторов хет-триков в УПЛ
«Трюк со шляпой» в матче с «Шахтером» форвард «Александрии» исполнил в 31 год 306 дней
Первый «трюк со шляпой» в сезоне-2024/25 исполнил нападающий «Александрии» Александр Филиппов в поединке с «Шахтером» (4:3). При этом он стал третьим футболистом черно-желто-зеленых после Станислава Кулиша и Сергея Старенького, сделавшим хет-трик в УПЛ, и третьим игроком после Олега Ящука и Андрея Тотовицкого, сумевшим трижды за матч поразить ворота горняков.
Между тем свой премьерный «трюк со шляпой» Филиппов продемонстрировал в 31 год 306 дней. В более «почтенном» возрасте забивали по 3 мяча в чемпионатах Украины только 5 бомбардиров.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные авторы хет-триков в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 242 дня
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия
|
06.04.2003
|
Днепр
|
3:2 (д)
|
35 лет 194 дня
|
Василий САЧКО
|
Ворскла
|
13.11.2010
|
Ильичевец
|
6:2 (г)
|
32 года 362 дня
|
Сергей СТАРЕНЬКИЙ
|
Александрия
|
16.09.2017
|
Сталь Км
|
4:1 (д)
|
32 года 232 дня
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
22.11.2019
|
Львов
|
4:1 (д)
|
32 года 38 дней
|
Иван ГЕЦКО
|
Кривбасс
|
14.05.2000
|
Нива Т
|
5:1 (д)
|
31 год 306 дней
|
Александр ФИЛИППОВ
|
Александрия
|
24.08.2024
|
Шахтер
|
4:3 (д)
|
31 год 231 день
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
09.11.2014
|
Ильичевец
|
3:1 (г)
|
31 год 135 дней
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
10.06.2004
|
Арсенал
|
6:1 (г)
|
31 год 100 дней
|
МАТЕУС
|
Днепр
|
15.04.2014
|
Волынь
|
5:1 (д)
|
30 лет 313 дней
|
Александр КОСЫРИН
|
Металлург Д
|
26.04.2008
|
Закарпатье
|
5:0 (д)
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