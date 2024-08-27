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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 12:15 | Обновлено 27 августа 2024, 12:22
256
0

В Вересе признались, за счет чего переиграли Колос

Голкипер Вереса Когут – о победе над ковалевцами

27 августа 2024, 12:15 | Обновлено 27 августа 2024, 12:22
256
0
В Вересе признались, за счет чего переиграли Колос
НК Верес. Богдан Когут

В 4-м туре УПЛ ровенский «Верес» в гостях нанес поражение «Колосу» со счетом 1:0 и покинул зону вылета.

Капитан ровенчан Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло одержать первую в текущем сезоне победу:

«Следует уточнить, что ранее «Колос» был очень неудобным для «Вереса» соперником. Для нас ничья с ковалевцами считалась положительным результатом. И вот лед тронулся: в гостях ривненчане одержали такую важную победу. Считаю, что заслуженно. В первом тайме действовали в привычном для себя стиле, владели игровым преимуществом и единственное, что не удалось – забить. Когда же после перерыва Владислав Шарай отметился эффектным голом, то начали больше играть по счету и ковалевцы несколько активизировались, взяв на вооружение верховые передачи.

Однако наша защита действовала безошибочно и до опасных моментов дело не доходило.

Отмечу наших новичков, которые уже адаптировались и приносят пользу. Добавила уверенности и недавняя разгромная кубковая победа над «Металлистом 1925». Теперь главное не сбавлять взятого темпа», – поделился Когут.

Сейчас в активе «Вереса» четыре очка и он занимает 11-е место в УПЛ.

Ранее бразильский вингер «Вереса» Лукам Кампос рассказал, кто ему помогает адаптироваться.

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Богдан Когут Верес Ровно Колос Ковалевка Колос - Верес инсайд Российская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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