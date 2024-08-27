Луан КАМПОС: «Украина – это очень далеко от Бразилии»

Бразильский вингер Вереса Луан Кампос, который в недавнем кубковом матче с Металлистом 1925 забил свой первый мяч за красно-черных, рассказал о первых шагах в футболе, решении о переезде в Украину и коммуникации с новыми одноклубниками:

«Об интересе от Вереса я узнал от своего агента. Меня такой вариант продолжения карьеры заинтересовал. Я решил, что это хороший опыт. Я только во второй раз буду играть вне Бразилии. Хотя принять решение действительно было непросто. Дома остались моя девушка и трехлетний ребенок. А Украина – это очень далеко от Бразилии. Но я верю, что этот новый опыт будет полезен мне, а родные – вскоре приедут и помогут мне здесь.

В процессе принятия этого решения я руководствовался тем, что Украина – страна Европы. Вереск выступает в довольно сильном европейском чемпионате. Также важна атмосфера в клубе. Да и этот клуб имеет прекрасную инфраструктуру, которая продолжает развиваться.

Поначалу действительно было сложно адаптироваться. В первую очередь, это касается физической подготовки. Но здесь все прекрасно ко мне относятся. Очень помогает коммуникация с Яго и Романом Гандзином.

Это действительно тяжело, когда главный тренер [Олег Шандрук] говорит, а ты не понимаешь. Но тренер Роман Гандзин и Яго мне все объясняют, и так у нас происходит коммуникация. Если никого из них рядом нет – на тренировках я сперва смотрю, что делают партнеры, и стараюсь все это повторить.

Когда мы обсуждали детали переезда в Ровно со спортивным директором клуба Юрием Габовдой и я узнал, что в Вересе уже играет один бразилец [Яго Сикейра] – сразу нашел его в Инстаграме. Сразу написал ему. Мы сейчас хорошие друзья, он каждый день мне помогает».