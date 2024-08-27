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US Open
27 августа 2024, 10:40 | Обновлено 27 августа 2024, 10:58
544
1

Свитолина рассказала, почему не пожала руку сменившей гражданство россиянке

Украинка уверена, что Элина Аванесян поменяла гражданство ради собственной выгоды

27 августа 2024, 10:40 | Обновлено 27 августа 2024, 10:58
544
1
Свитолина рассказала, почему не пожала руку сменившей гражданство россиянке
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что неделю назад не подала руку представительнице Армении Элине Аванесян после победы во втором раунде (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее.

Ранее у Аванесян был российский паспорт. В начале августа она начала выступать под флагом Армении.

«Что я могу сказать тем людям, которые негативно на это отреагировали? Во-первых, я уже не так много читаю X (Твиттер), я что-то слышала от своей команды. Сама я туда так часто не захожу. Мне кажется там много недобрых людей, которые оставляют комментарии, не понимая, через что, ты проходишь. Конечно, есть и хорошие люди, но есть много нехороших. И они пишут ужасные вещи не только теннисистам, но вообще известным людям.

Да, я знаю, что она сменила гражданство, но это не единственный момент, который для меня важен. Дело также в том, чтобы иметь позицию, что ты выступаешь против действий российской власти и против того, что происходит в Украине, против всей той беды, которую россия совершает нашим невинным людям. Я не слышала такой позиции от нее. Когда вы меняете гражданство ради собственной выгоды – это одно дело. Когда вы меняете его из-за осуждения геноцида, который совершает российская армия, – это другое», – сказала Элина на пресс-конференции после матча первого раунда на US Open.

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Элина Аванесян Элина Свитолина WTA Монтеррей US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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Nick.Grabowski
Куди краще тиснути руки політичним хвойдам (які обслуговали потреби та цілували зади масковскім друзьям та партії регіонів до 2014 року, а деякі навіть до 2022), які потім швиденько переодягнули політичні труси в 2022 році (тобто стали "патріотами", тепер розказують "как нужна родіну любіть").
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