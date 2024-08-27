Свитолина рассказала, почему не пожала руку сменившей гражданство россиянке

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала тот факт, что неделю назад не подала руку представительнице Армении Элине Аванесян после победы во втором раунде (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее.

Ранее у Аванесян был российский паспорт. В начале августа она начала выступать под флагом Армении.

«Что я могу сказать тем людям, которые негативно на это отреагировали? Во-первых, я уже не так много читаю X (Твиттер), я что-то слышала от своей команды. Сама я туда так часто не захожу. Мне кажется там много недобрых людей, которые оставляют комментарии, не понимая, через что, ты проходишь. Конечно, есть и хорошие люди, но есть много нехороших. И они пишут ужасные вещи не только теннисистам, но вообще известным людям.

Да, я знаю, что она сменила гражданство, но это не единственный момент, который для меня важен. Дело также в том, чтобы иметь позицию, что ты выступаешь против действий российской власти и против того, что происходит в Украине, против всей той беды, которую россия совершает нашим невинным людям. Я не слышала такой позиции от нее. Когда вы меняете гражданство ради собственной выгоды – это одно дело. Когда вы меняете его из-за осуждения геноцида, который совершает российская армия, – это другое», – сказала Элина на пресс-конференции после матча первого раунда на US Open.