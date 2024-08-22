ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство

Украинская теннисистка Элина Свитолина не подала руку представительнице Армении Элине Аванесян после победы во втором раунде (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее.

Отметим, что ранее у Аванесян был российский паспорт. Несколько недель назад она начала выступать под флагом Армении.

В 1/4 финала Свитолина сразится против Линды Носковой из Чехии.