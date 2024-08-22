WTA22 августа 2024, 08:45 | Обновлено 22 августа 2024, 09:16
1759
3
ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство
Для украинской теннисистки это ничего не изменило
22 августа 2024, 08:45 | Обновлено 22 августа 2024, 09:16
1759
3
Украинская теннисистка Элина Свитолина не подала руку представительнице Армении Элине Аванесян после победы во втором раунде (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее.
Отметим, что ранее у Аванесян был российский паспорт. Несколько недель назад она начала выступать под флагом Армении.
В 1/4 финала Свитолина сразится против Линды Носковой из Чехии.
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більше а інші цілують дупи то футболістам-мільйонерам то тенісисткам-емігранткам. Королівство кривих дзеркал.