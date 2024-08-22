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  4. ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство
WTA
22 августа 2024, 08:45 | Обновлено 22 августа 2024, 09:16
1759
3

ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство

Для украинской теннисистки это ничего не изменило

22 августа 2024, 08:45 | Обновлено 22 августа 2024, 09:16
1759
3
ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не подала руку представительнице Армении Элине Аванесян после победы во втором раунде (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее.

Отметим, что ранее у Аванесян был российский паспорт. Несколько недель назад она начала выступать под флагом Армении.

В 1/4 финала Свитолина сразится против Линды Носковой из Чехии.

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Элина Свитолина WTA Монтеррей Элина Аванесян видео
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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0
Олександр
Навіщо таке писати.це нормальна поведінка
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0
Антон Корзун
Ну все героя України їй дайте. Смішно читати такі новини. Вона взагалі неповинна була грати з нею. Одних бідняків  в яких крім свого життя і немає нічого
більше а інші цілують дупи то футболістам-мільйонерам то тенісисткам-емігранткам. Королівство кривих дзеркал.
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-6
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