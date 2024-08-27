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US Open
27 августа 2024, 09:59 | Обновлено 27 августа 2024, 10:55
919
1

Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0

Слоан Стивенс не смогла дожать Клару Бюрель

27 августа 2024, 09:59 | Обновлено 27 августа 2024, 10:55
919
1
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс и Клара Бюрель

Французская теннисистка Клара Бюрель оформила необычный камбэк в стартовом раунде основной сетки на Открытом чемпионате США по теннису.

В поединке первого круга против чемпионки 2017 года Слоан Стивенс француженка проиграла первые 9 геймов, после чего сумела выиграть два сета с одинаковым счетом 7:5.

Более того, в третьей партии Стивенс вела с брейком и подавала на победу в матче в десятом гейме.

US Open. Первый круг
Клара Бюрель (Франция) – Слоан Стивенс (США) – 0:6, 7:5, 7:5

Такой счет в матче женского одиночного разряда US Open зафиксирован впервые в Открытой эре.

Во втором раунде Клара сразится в экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко, которая остановила украинку Юлию Стародубцеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Бюрель
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

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Слоан Стивенс Клара Бюрель US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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