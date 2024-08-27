Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Слоан Стивенс не смогла дожать Клару Бюрель
Французская теннисистка Клара Бюрель оформила необычный камбэк в стартовом раунде основной сетки на Открытом чемпионате США по теннису.
В поединке первого круга против чемпионки 2017 года Слоан Стивенс француженка проиграла первые 9 геймов, после чего сумела выиграть два сета с одинаковым счетом 7:5.
Более того, в третьей партии Стивенс вела с брейком и подавала на победу в матче в десятом гейме.
US Open. Первый круг
Клара Бюрель (Франция) – Слоан Стивенс (США) – 0:6, 7:5, 7:5
Такой счет в матче женского одиночного разряда US Open зафиксирован впервые в Открытой эре.
Во втором раунде Клара сразится в экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко, которая остановила украинку Юлию Стародубцеву.
Clara Burel won this match. pic.twitter.com/mInfvjeJs2— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024
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