Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0

Французская теннисистка Клара Бюрель оформила необычный камбэк в стартовом раунде основной сетки на Открытом чемпионате США по теннису.

В поединке первого круга против чемпионки 2017 года Слоан Стивенс француженка проиграла первые 9 геймов, после чего сумела выиграть два сета с одинаковым счетом 7:5.

Более того, в третьей партии Стивенс вела с брейком и подавала на победу в матче в десятом гейме.

US Open. Первый круг

Клара Бюрель (Франция) – Слоан Стивенс (США) – 0:6, 7:5, 7:5

Такой счет в матче женского одиночного разряда US Open зафиксирован впервые в Открытой эре.

Во втором раунде Клара сразится в экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко, которая остановила украинку Юлию Стародубцеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Бюрель

Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс