Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАБИЧ: «Расстроены. Еще строим команду. Петряка надо привести в кондиции»
Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 06:25 | Обновлено 27 августа 2024, 06:44
307
0

БАБИЧ: «Расстроены. Еще строим команду. Петряка надо привести в кондиции»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Левого Берега»

27 августа 2024, 06:25 | Обновлено 27 августа 2024, 06:44
307
0
БАБИЧ: «Расстроены. Еще строим команду. Петряка надо привести в кондиции»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал неудачу в матче 4-го тура УПЛ против «Левого Берега» (0:1).

«Надо было забивать, Кирилл Попов и Денис Янаков могли забивать. Я ребятам сказал, что при такой игре, как в первом тайму, нам очень тяжело будет брать очки. Второй тайм получился другим: добавили правильную агрессию, больше насыщали штрафную площадку соперника, нагнетали ситуацию. Были два очень хороших момента, когда должны были забивать.

Чтобы не проигрывать такие матчи, нужно забивать. Мы все работаем в защите, все работаем в атаке. Мы никого не выделяем, кто хорошо сыграл, кто нет. Я считаю, что нужно отталкиваться от второго тайма, но немного уверенности и качества нам не хватает впереди. Надо сыграть было спокойнее, хладнокровнее в тех позициях. У нас во второй половине второго тайма были моменты у ворот «Левого Берега».

Но это футбол, так оно и есть. Мы этот результат принимаем и двигаемся дальше. Строим команду. Конечно, все расстроены. Мы долго не радовались после «Колоса», мы долго не расстраиваемся после этой игры. Мы понимаем, над чем нам нужно поработать, чтобы такие матчи не проигрывать, как минимум.

Чего не хватило? Мастерства, правильного солидного хладнокровия, опыта где-то не хватило. Мы понимали, что «Левый Берег» – силовая, достаточно крепкая команда, которая с таким составом уже Первую лигу прошла и заслуженно в УПЛ вышла. Крепкая команда. Сказать, что чем-то нас «Левый Берег» удивил, – нет. Мы понимали, что будет много длинных передач, много борьбы. И как раз в первом тайме мы эту борьбу, нейтральные мячи, микродуэли проигрывали, проигрывали подбор мяча. Поэтому где-то нас не хватало, не могли с мячом правильно сработать, чтобы больше играть в атаку.

Сейчас мы подписали Ивана Петряка, надо его в кондиции привести. Он нам поможет, сто процентов. Травмированы Арсич и Ермаков. Возможно, нам понадобится центральный защитник. Но это не настолько горячая позиция. Надо костяку, который у нас есть, дать время поработать и сыграться. Если мы будем на поле одинаково думать, то с этим составом мы будем набирать очки.

Как повлияла воздушная тревога? Мы не в гостинице были, мы попали в очень сильный трафик. Никак не повлияла. Мы постоянно были на связи. Сказали, матч переносится на 17:00. И «Левый Берег», и мы были в одинаковых условиях. Поэтому я считаю, что это никак не повлияло. Здесь приятно играть, хорошая инфраструктура, компактный стадион, где слышно болельщиков и хороший газон. Побольше бы таких стадионов, чтобы радовать болельщиков».

По теме:
КАРРАСКО: «Игроки ЛНЗ счастливы после этого камбека. Пасич отлично сыграл»
ЛУПАШКО: «Игроки Карпат начали проседать где-то на 50-й минуте»
Луан КАМПОС: «Украина – это очень далеко от Бразилии»
Черноморец Одесса Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Черноморец пресс-конференция Иван Петряк
Николай Степанов Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Футбол | 26 августа 2024, 14:51 0
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии

Свену-Ёрану Эрикссону было 76 лет

ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
Футбол | 26 августа 2024, 22:37 3
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос

Роман забил первый гол в официальном матче за греческий гранд

ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии
Футбол | 27.08.2024, 01:47
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии
ВИДЕО. Динамо провело официальную тренировку накануне игры ЛЧ в Австрии
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Бокс | 26.08.2024, 07:33
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
Усик назвал страны, которые предлагали ему сменить гражданство за деньги
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
Футбол | 26.08.2024, 07:33
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
25.08.2024, 13:34 1
Футбол
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
Игра с 9 шайбами. Сборная Украины провела матч с Венгрией
25.08.2024, 21:11 7
Хоккей
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико
26.08.2024, 00:20 7
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Заря уволила тренера. Известно, кто заменит Коваля
26.08.2024, 14:09 11
Футбол
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем