БАБИЧ: «Расстроены. Еще строим команду. Петряка надо привести в кондиции»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал неудачу в матче 4-го тура УПЛ против «Левого Берега» (0:1).

«Надо было забивать, Кирилл Попов и Денис Янаков могли забивать. Я ребятам сказал, что при такой игре, как в первом тайму, нам очень тяжело будет брать очки. Второй тайм получился другим: добавили правильную агрессию, больше насыщали штрафную площадку соперника, нагнетали ситуацию. Были два очень хороших момента, когда должны были забивать.

Чтобы не проигрывать такие матчи, нужно забивать. Мы все работаем в защите, все работаем в атаке. Мы никого не выделяем, кто хорошо сыграл, кто нет. Я считаю, что нужно отталкиваться от второго тайма, но немного уверенности и качества нам не хватает впереди. Надо сыграть было спокойнее, хладнокровнее в тех позициях. У нас во второй половине второго тайма были моменты у ворот «Левого Берега».

Но это футбол, так оно и есть. Мы этот результат принимаем и двигаемся дальше. Строим команду. Конечно, все расстроены. Мы долго не радовались после «Колоса», мы долго не расстраиваемся после этой игры. Мы понимаем, над чем нам нужно поработать, чтобы такие матчи не проигрывать, как минимум.

Чего не хватило? Мастерства, правильного солидного хладнокровия, опыта где-то не хватило. Мы понимали, что «Левый Берег» – силовая, достаточно крепкая команда, которая с таким составом уже Первую лигу прошла и заслуженно в УПЛ вышла. Крепкая команда. Сказать, что чем-то нас «Левый Берег» удивил, – нет. Мы понимали, что будет много длинных передач, много борьбы. И как раз в первом тайме мы эту борьбу, нейтральные мячи, микродуэли проигрывали, проигрывали подбор мяча. Поэтому где-то нас не хватало, не могли с мячом правильно сработать, чтобы больше играть в атаку.

Сейчас мы подписали Ивана Петряка, надо его в кондиции привести. Он нам поможет, сто процентов. Травмированы Арсич и Ермаков. Возможно, нам понадобится центральный защитник. Но это не настолько горячая позиция. Надо костяку, который у нас есть, дать время поработать и сыграться. Если мы будем на поле одинаково думать, то с этим составом мы будем набирать очки.

Как повлияла воздушная тревога? Мы не в гостинице были, мы попали в очень сильный трафик. Никак не повлияла. Мы постоянно были на связи. Сказали, матч переносится на 17:00. И «Левый Берег», и мы были в одинаковых условиях. Поэтому я считаю, что это никак не повлияло. Здесь приятно играть, хорошая инфраструктура, компактный стадион, где слышно болельщиков и хороший газон. Побольше бы таких стадионов, чтобы радовать болельщиков».