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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 05:23 | Обновлено 27 августа 2024, 06:21
425
0

ЛУПАШКО: «Игроки Карпат начали проседать где-то на 50-й минуте»

Главный тренер Карпат прокомментировал поражение от команды ЛНЗ

27 августа 2024, 05:23 | Обновлено 27 августа 2024, 06:21
425
0
ЛУПАШКО: «Игроки Карпат начали проседать где-то на 50-й минуте»
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко дал послематчевую пресс-конференцию после игры 4-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2).

– Сложный день, сложный матч. Какие мнения после него?

– Это был действительно трудный день. Сначала хотел бы поблагодарить наше руководство. Очень много сложностей сегодня возникло, которое мы пытались решать. Когда мы попали в отель за 45 минут до выезда на матч, то понятно, что нам было тяжело физически. Я считаю, что главной причиной поражения было то, что нам не хватило сил. Был переезд, тоже была кубковая игра на неделе. А ЛНЗ пропускал кубковый матч.

И мы видели, что стали подсаживаться. Игроки, очень часто выдерживающие 90 минут, начали проседать где-то на 50-й минуте. Это показатель игры. Но в целом мы показали очень перспективный первый тайм. Мы пытались играть первым номером, доминировать, прессинговать, и в основном нам это удавалось. А второй тайм. Благодаря заменам мы хотели выровнять ситуацию. Повторюсь, общее физическое состояние могло быть лучше.

– Благодаря чему вам удалось в первом тайме больше владеть мячом? Ведь ЛНЗ на старте сезона был на первом месте в чемпионате по показателю владения мячом.

– Мы делаем на этом акцент на каждой тренировке, в каждой игре. После матча мы не хвалили ребят за то, что достойно играли против сильной команды. Сильной физически и сильной за счет глубины состава. Мы говорили, что преимущество, которое у нас было в первом тайме, нужно было увеличивать. Мы не должны быть довольны тем, что в ходе матча выигрываем 1:0 и не должны прижиматься к своей штрафной и сохранять счет. Нет, мы должны идти за вторым, за третьим голом. Если мы будем играть с позиции силы, как в первом тайме, когда мы ведем в счете, то получим перспективу. А когда мы идем защищать этот счёт. Мы хотим развиваться и выделяться этим.

– Повлияло ли качество газона на результат? В частности, на игру технических иностранцев.

– Действительно, тяжелое поле не помогает тогда, когда ты физически устал. Это определенно отрицательный фактор. Иностранцам нужно время на адаптацию. У нас пока нет желаемой глубины состава. Им нужно время на адаптацию, не нужно сейчас делать какие-либо выводы. Мы должны понимать, что пока они будут нестабильны. Безусловно, состояние поля было нам не на руку. Тем более что мы не были готовы на 100% физически. Это нам мешало. Но всегда условия равны для обеих команд.

– Какая цель стоит перед командой на сезон?

– Давайте не забегать вперед, а говорить о настоящем. Сейчас наша цель – построение команды. Нужно создать команду и заставить играть игроков в футбол, который стремится тренерский штаб, руководство и львовские фанаты. Первая цель – построить команду.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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