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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 02:55 | Обновлено 27 августа 2024, 03:29
82
0

Геннадий ПАСИЧ: «Карраско похвалил за второй тайм против Карпат»

Полузащитник ЛНЗ расскзал о своем голе и игре против Карпат

27 августа 2024, 02:55 | Обновлено 27 августа 2024, 03:29
82
0
Геннадий ПАСИЧ: «Карраско похвалил за второй тайм против Карпат»
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

В 4-м туре УПЛ черкасский клуб ЛНЗ одержал волевую победу над львовскими «Карпатами» (2:1).

Игрок черкасского клуба Геннадий Пасич, сравнявший счет, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам склонить чашу весов на свою сторону.

«Были два разных тайма. В первом тяжело было кому-то отдать предпочтение, в одном из игровых эпизодов гости даже открыли счет.

В перерыве наш наставник Андрес Карраско настраивал на то, что нужно прибавить обороты, агрессивнее играть в отборе. Потому и выпустил на поле хорошо прессингующего Фрэнсиса Момо. Видимо, гости решили играть по счету, сбивали темп, тянули время и поплатились.

Сначала я уравнял положение. Взятие ворот походило на то, когда я отличился в предыдущем туре с «Рухом». Как видите, становлюсь специалистом по львовским командам. А затем был победный гол Мухаррема Яшари. Считаю, что мы победили заслуженно.

Что сказал Карраско после финального свистка? Похвалил за второй тайм и уточнил, чтобы мы делали выводы».

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Геннадий Пасич Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Карпаты инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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