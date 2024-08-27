Геннадий ПАСИЧ: «Карраско похвалил за второй тайм против Карпат»
Полузащитник ЛНЗ расскзал о своем голе и игре против Карпат
В 4-м туре УПЛ черкасский клуб ЛНЗ одержал волевую победу над львовскими «Карпатами» (2:1).
Игрок черкасского клуба Геннадий Пасич, сравнявший счет, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам склонить чашу весов на свою сторону.
«Были два разных тайма. В первом тяжело было кому-то отдать предпочтение, в одном из игровых эпизодов гости даже открыли счет.
В перерыве наш наставник Андрес Карраско настраивал на то, что нужно прибавить обороты, агрессивнее играть в отборе. Потому и выпустил на поле хорошо прессингующего Фрэнсиса Момо. Видимо, гости решили играть по счету, сбивали темп, тянули время и поплатились.
Сначала я уравнял положение. Взятие ворот походило на то, когда я отличился в предыдущем туре с «Рухом». Как видите, становлюсь специалистом по львовским командам. А затем был победный гол Мухаррема Яшари. Считаю, что мы победили заслуженно.
Что сказал Карраско после финального свистка? Похвалил за второй тайм и уточнил, чтобы мы делали выводы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Серии А
Враг провел очередной массированный обстрел