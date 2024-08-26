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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 17:20 | Обновлено 26 августа 2024, 18:11
234
0

КАРАБИН: «Мы хорошо изучили игру Зари и не дали ей сыграть в свой футбол»

Полузащитник «Руха» рассказал о победе над луганчанами

26 августа 2024, 17:20 | Обновлено 26 августа 2024, 18:11
234
0
КАРАБИН: «Мы хорошо изучили игру Зари и не дали ей сыграть в свой футбол»
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

В поединке 4 тура чемпионата УПЛ между «Рухом» и «Зарей» (3:0), отличился атакующий полузащитник львовян Ярослав Карабин, который записал в свой актив забитый мяч и голевую передачу.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua он рассказал, отмечался ли ранее такими результативными действиями:

– Да, в прошлом чемпионате УПЛ в матче с «Вересом» забил и ассистировал, но вчерашнее мое достижение более важно.

– Почему?
– Я открыл счет на 16-й минуте почти сразу после того, как наш Остап Притула не реализовал пенальти. Поэтому мы даже не успели, как говорится, переварить эту неудачу. А сразу после перерыва Василий Рунич с моей передачи забил второй гол, сделав весомую заявку на победу. Психология.

– Рунич в интервью отмечал, что забил после домашней заготовки.
– Так и есть. Это все наработки из тренировочного процесса, когда при розыгрыше стандартного положения тот или иной игрок занимает определенную позицию. Вот Рунич и сыграл на опережение.

– С появлением на острие атаки новичка Игоря Краснопира ты передислоцировался на фланг полузащиты. Где комфортнее?
– Знаете, я – универсал и это главному тренеру определять, где буду больше полезен для «Руха». Важно не разочаровывать.

– Вчера «Рух», сложилось впечатление, без особых усилий сокрушил «Зарю».
– Это на первый взгляд. «Заря» – квалифицированная команда, просто мы очень хорошо изучили ее сильные и слабые стороны. Хотелось реабилитироваться после обидного поражения в Черкассах.

– Тогда чем отличается нынешняя «Заря»?
– Ранее она изрядно донимала своим «ромбом» в середине поля, подобрать «ключи» к которому было довольно сложно.

После того, как команду покинул рулевой Виктор Скрипник, «козырем» луганчан стал быстрый переход от обороны к атаке, домашние заготовки при стандартных положениях.

Поэтому вчера было важно высоко встречать луганчан, не позволять им разбежаться, а также надо было дорожить мячом, чтобы гости не пользовались свободными зонами у наших владений. Этот план на игру сработал.

– Чувствуется, что в последнее время «Руху» не может помочь из-за травм целая группа ведущих игроков?
– Нет. Считаю, что у нас длинная скамейка запасных и каждый готов демонстрировать свои лучшие качества. И после возвращения травмированных конкуренция за место в старте еще больше возрастет.

– Что скажешь о следующем сопернике – «Ингульце»?
– Мы его игру еще не изучали, но то, что это достойный соперник – не сомневаюсь. «Ингулец» – заточен на атаку, пытается комбинировать, поэтому с ним будет интересно.

Ранее мы сообщали, что два игрока «Руха» восстановились после травм.

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Ярослав Карабин Рух Львов Заря Луганск Рух - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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