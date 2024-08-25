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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 10:58 | Обновлено 25 августа 2024, 11:20
509
0

Два игрока Руха восстановились после травм

Кадровых проблем у львовян стало меньше

25 августа 2024, 10:58 | Обновлено 25 августа 2024, 11:20
509
0
Два игрока Руха восстановились после травм
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, в поединке 4-го тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Заря», который состоится 25 августа, главный тренер львовян Виталий Пономарев сможет рассчитывать на Алексея Сыча и Дениса Слюсаря, которые пропустили предыдущий календарный матч команды против ЛНЗ из-за повреждений.

Их возвращение в строй станет очень своевременным, ведь «Руху» еще не могут помочь Юрий Климчук, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Евгений Пастух, легионер Плюмен, которые восстанавливаются после травм, а еще одного иностранца – Таллеса – львовяне, как известно, отдали в аренду в японский клуб «Касима Антлерс».

Сейчас «Рух» занимает десятое место в УПЛ, набрав три очка после двух сыгранных поединков.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, игра «Рух» – «Заря» пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало - в 15:30.

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Алексей Сыч инсайд Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Слюсар
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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