Два игрока Руха восстановились после травм

Как стало известно Sport.ua, в поединке 4-го тура чемпионата УПЛ «Рух» – «Заря», который состоится 25 августа, главный тренер львовян Виталий Пономарев сможет рассчитывать на Алексея Сыча и Дениса Слюсаря, которые пропустили предыдущий календарный матч команды против ЛНЗ из-за повреждений.

Их возвращение в строй станет очень своевременным, ведь «Руху» еще не могут помочь Юрий Климчук, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Евгений Пастух, легионер Плюмен, которые восстанавливаются после травм, а еще одного иностранца – Таллеса – львовяне, как известно, отдали в аренду в японский клуб «Касима Антлерс».

Сейчас «Рух» занимает десятое место в УПЛ, набрав три очка после двух сыгранных поединков.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, игра «Рух» – «Заря» пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало - в 15:30.