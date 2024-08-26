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Италия
26 августа 2024, 16:49 | Обновлено 26 августа 2024, 17:20
523
0

Аталанта подпишет двух именитых свободных агентов

Команду усилят Руй Патрисиу и Хуан Куадрадо

26 августа 2024, 16:49 | Обновлено 26 августа 2024, 17:20
523
0
Аталанта подпишет двух именитых свободных агентов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

«Аталаната» в ближайшее время подпишет в качестве свободных агентов двух именитых ветеранов. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, речь идет о голкипере Руе Патрисиу и фланговом защитнике Хуане Куадрадо. У первого в конце июня истек контракт с «Ромой», у второго – с миланским «Интером».

Вчера, 25 августа «Рома» во втором туре Серии А на выезде проиграла «Торино» со счетом 1:2.

На прошлой неделе «Аталанта» подписала флангового защитника сборной Италии Рауля Белланову, который выступает на той же позиции, что и Куадрадо.

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Аталанта Руй Патрисиу Хуан Куадрадо свободный агент трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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