Аталанта подпишет двух именитых свободных агентов

«Аталаната» в ближайшее время подпишет в качестве свободных агентов двух именитых ветеранов. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, речь идет о голкипере Руе Патрисиу и фланговом защитнике Хуане Куадрадо. У первого в конце июня истек контракт с «Ромой», у второго – с миланским «Интером».

Вчера, 25 августа «Рома» во втором туре Серии А на выезде проиграла «Торино» со счетом 1:2.

На прошлой неделе «Аталанта» подписала флангового защитника сборной Италии Рауля Белланову, который выступает на той же позиции, что и Куадрадо.