Аталанта подпишет двух именитых свободных агентов
Команду усилят Руй Патрисиу и Хуан Куадрадо
«Аталаната» в ближайшее время подпишет в качестве свободных агентов двух именитых ветеранов. Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, речь идет о голкипере Руе Патрисиу и фланговом защитнике Хуане Куадрадо. У первого в конце июня истек контракт с «Ромой», у второго – с миланским «Интером».
Вчера, 25 августа «Рома» во втором туре Серии А на выезде проиграла «Торино» со счетом 1:2.
На прошлой неделе «Аталанта» подписала флангового защитника сборной Италии Рауля Белланову, который выступает на той же позиции, что и Куадрадо.
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