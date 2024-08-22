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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника сборной Италии
Италия
22 августа 2024, 17:11 |
472
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника сборной Италии

Рауль Белланова покинул «Торино»

22 августа 2024, 17:11 |
472
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника сборной Италии
ФК Аталанта. Рауль Белланова (справа)

«Аталанта» официально сообщил о подписании флангового защитника «Торино» и сборной Италии Рауля Беллановы. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Белланова обошелся «Аталанте» в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 1 гол и 7 ассистов в 39 матчах за «Торино». Белланова провел 2 матча за сборную Италии. Был в заявке «Скуадры Адзурры» на Евро-2024, однако на поле ни разу не вышел.

Ранее «Аталанта» подписала Лазара Самарджича.

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Олег Дидух Источник: ФК Аталанта Бергамо
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