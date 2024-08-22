ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала защитника сборной Италии

«Аталанта» официально сообщил о подписании флангового защитника «Торино» и сборной Италии Рауля Беллановы. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Белланова обошелся «Аталанте» в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 1 гол и 7 ассистов в 39 матчах за «Торино». Белланова провел 2 матча за сборную Италии. Был в заявке «Скуадры Адзурры» на Евро-2024, однако на поле ни разу не вышел.

Ранее «Аталанта» подписала Лазара Самарджича.