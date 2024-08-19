Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
Италия
19 августа 2024, 14:44 |
1369
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии

Лазар Самарджич покинул «Удинезе»

19 августа 2024, 14:44 |
1369
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
ФК Аталанта. Лазар Самарджич

«Аталанта» официально сообщила о подписании полузащитника «Удинезе» и сборной Сербии Лазара Самарджича. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 20 миллионах евро плюс 5 миллионов легко достижимых бонусов.

Напомним, Самарджич дважды оказывался в центре трансферных скандалов. Летом прошлого года его трансфер в «Интер» был полностью согласован, но сорвался из-за того, что отец и агент игрока в последний момент потребовали пересмотра условий сделки. В январе аналогичная ситуация случилась с трансфером Самарджича в «Наполи».

По теме:
Ювентус хочет продать своего вингера в АПЛ
Фабрицио подтвердил. Звезда Барселоны может покинуть клуб этим летом
Кривбасс или Александрия? Экс-капитан Полесья выбрал для себя новый клуб
Лазар Самарджич Аталанта Удинезе трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Аталанта Бергамо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2024, 07:35 3
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге

18 августа королевский клуб с Тибо сыграл вничью в матче 1-го тура против Мальорки

«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
Футбол | 19 августа 2024, 11:20 6
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому

Артем сыграл первый официальный матч за римский клуб

Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Футбол | 19.08.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Футбол | 18.08.2024, 22:26
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Ламин Ямал: его родители, этническая принадлежность, личная жизнь, зарплата
Футбол | 19.08.2024, 13:42
Ламин Ямал: его родители, этническая принадлежность, личная жизнь, зарплата
Ламин Ямал: его родители, этническая принадлежность, личная жизнь, зарплата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 2
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 17
Футбол
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
18.08.2024, 07:00 7
Бокс
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 58
Футбол
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.08.2024, 12:03 1
Бокс
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
17.08.2024, 21:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем