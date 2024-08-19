ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
Лазар Самарджич покинул «Удинезе»
«Аталанта» официально сообщила о подписании полузащитника «Удинезе» и сборной Сербии Лазара Самарджича. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 20 миллионах евро плюс 5 миллионов легко достижимых бонусов.
Напомним, Самарджич дважды оказывался в центре трансферных скандалов. Летом прошлого года его трансфер в «Интер» был полностью согласован, но сорвался из-за того, что отец и агент игрока в последний момент потребовали пересмотра условий сделки. В январе аналогичная ситуация случилась с трансфером Самарджича в «Наполи».
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