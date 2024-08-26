Сачко уверенно вышел в основную сетку челленджера в Комо

Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 АТР) преодолел квалификацию на челленджере в итальянском Комо.

В финале сетки отбора Сачко обыграл испанца Карлоса Лопеса Монтагуда в двух сетах за 1 час 13 минут.

Виталий убедительно доминировал всю встречу, отдав сопернику только три гейма.

ATP Challenger Tour. Комо. Квалификация. Финал

Карлос Лопес Монтагуд (Испания) – Виталий Сачко (Украина) – 2:6, 1:6

Ранее, напомним, сообщалось, что Вадим Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины.