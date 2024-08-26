ATP26 августа 2024, 16:32 | Обновлено 26 августа 2024, 16:42
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Сачко уверенно вышел в основную сетку челленджера в Комо
Виталий стал одним из победителей квалификации
26 августа 2024, 16:32 | Обновлено 26 августа 2024, 16:42
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№394 АТР) преодолел квалификацию на челленджере в итальянском Комо.
В финале сетки отбора Сачко обыграл испанца Карлоса Лопеса Монтагуда в двух сетах за 1 час 13 минут.
Виталий убедительно доминировал всю встречу, отдав сопернику только три гейма.
ATP Challenger Tour. Комо. Квалификация. Финал
Карлос Лопес Монтагуд (Испания) – Виталий Сачко (Украина) – 2:6, 1:6
Ранее, напомним, сообщалось, что Вадим Урсу дебютировал в статусе первой ракетки Украины.
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