Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open
27 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде украинка сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№20 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте Grandstand после матча Монфис – Швацман. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Клары Бюрель (№56 WTA) или Слоан Стивенс (№62 WTA).
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