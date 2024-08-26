Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№20 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте Grandstand после матча Монфис – Швацман. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Клары Бюрель (№56 WTA) или Слоан Стивенс (№62 WTA).

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