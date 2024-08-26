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  4. Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
26 августа 2024, 10:24 |
115
0

Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

26 августа 2024, 10:24 |
115
0
Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка сразится против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№20 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте Grandstand после матча Монфис – Швацман. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Клары Бюрель (№56 WTA) или Слоан Стивенс (№62 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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