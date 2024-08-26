В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
Украинец в матче 2-го тура провел на поле первый тайм и был заменен
25 августа лондонский «Челси» в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги сыграл на выезде с «Вулверхэмптоном» и добился крупной победы со счетом 6:2.
Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч против «волков» в стартовом составе своей команды, а в перерыве был заменен на Нету.
Авторитетное британское издание London.Football оценило игру Мудрика в 5 баллов — это самая низкая оценка среди всех игроков «Челси».
«Тихо», - так коротко, но емко оценены действия Мудрика против «Вулзв» экспертом London.Football.
Напомним, ранее стала известна оценка Мудрика за матч против «Вулверхэмптона» от авторитетного статистического портала WhoScored.
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