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Англия
26 августа 2024, 07:33 | Обновлено 26 августа 2024, 07:47
453
0

В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз

Украинец в матче 2-го тура провел на поле первый тайм и был заменен

26 августа 2024, 07:33 | Обновлено 26 августа 2024, 07:47
453
0
В Лондоне коротко, но емко оценили игру Мудрика против Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 августа лондонский «Челси» в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги сыграл на выезде с «Вулверхэмптоном» и добился крупной победы со счетом 6:2.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал матч против «волков» в стартовом составе своей команды, а в перерыве был заменен на Нету.

Авторитетное британское издание London.Football оценило игру Мудрика в 5 баллов — это самая низкая оценка среди всех игроков «Челси».

«Тихо», - так коротко, но емко оценены действия Мудрика против «Вулзв» экспертом London.Football.

Напомним, ранее стала известна оценка Мудрика за матч против «Вулверхэмптона» от авторитетного статистического портала WhoScored.

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Михаил Мудрик Вулверхэмптон - Челси Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Football London
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