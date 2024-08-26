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Англия
26 августа 2024, 08:09 | Обновлено 26 августа 2024, 08:14
226
0

Мадуэке и Палмер отметились топ-результатом в АПЛ. На зависть Мудрику?

Игроки «Челси» стали авторами исторического показателя

26 августа 2024, 08:09 | Обновлено 26 августа 2024, 08:14
226
0
Мадуэке и Палмер отметились топ-результатом в АПЛ. На зависть Мудрику?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер и Нони Мадуэке

25 августа в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на выезде добился крупной победы над «Вулверхэмптоном» со счетом 6:2.

В поединке нападающий «пенсионеров» Нони Мадуэке оформил хет-трик с трех голевых передач Коула Палмера.

Ранее в истории АПЛ было только четыре случая, когда игрок оформлял хет-трик с трех передач одного и того же партнера. До перформанса Палмера и Мадуэке подобное совершали Алан Ширер от Майка Ньюэлла в «Блэкберне» (1995), Робби Фаулер от Стэна Коллимора в «Ливерпуле» (1995), Фредрик Юнгберг от Тьерри Анри в «Арсенале» (2003), а также Сон Хын Мин от Гарри Кейна в «Тоттенхэме» (2020).

Ранее сообщалось, что в Лондоне коротко, но емко оценили игру Михаила Мудрика против «Вулвз».

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Нони Мадуэке Коул Палмер Вулверхэмптон - Челси Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Opta
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