Компани выступил с признанием после первой победы с Баварией в Бундеслиге
Мюнхенцы на выезде переиграли «Вольфсбург»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку победе команды над «Вольфсбургом» (3:2) в матче 1-го тура Бундеслиги, в котором он дебютировал как тренер в чемпионате Германии.
«Я доволен первым матчем в Бундеслиге как тренер. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот. Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в конце концов победили благодаря правильному настроению.
Я довольно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настроение было на высоте, хотя и не все было идеальным. Мы должны честно сказать об этом», – заявил Компани.
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