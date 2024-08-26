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Чемпионат Германии
Вольфсбург
25.08.2024 16:30 – FT 2 : 3
Бавария
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Германия
26 августа 2024, 07:15 | Обновлено 26 августа 2024, 07:24
481
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Компани выступил с признанием после первой победы с Баварией в Бундеслиге

Мюнхенцы на выезде переиграли «Вольфсбург»

26 августа 2024, 07:15 | Обновлено 26 августа 2024, 07:24
481
0
Компани выступил с признанием после первой победы с Баварией в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку победе команды над «Вольфсбургом» (3:2) в матче 1-го тура Бундеслиги, в котором он дебютировал как тренер в чемпионате Германии.

«Я доволен первым матчем в Бундеслиге как тренер. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот. Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в конце концов победили благодаря правильному настроению.

Я довольно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настроение было на высоте, хотя и не все было идеальным. Мы должны честно сказать об этом», – заявил Компани.

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Венсан Компани чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Вольфсбург
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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