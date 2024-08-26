Компани выступил с признанием после первой победы с Баварией в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани дал оценку победе команды над «Вольфсбургом» (3:2) в матче 1-го тура Бундеслиги, в котором он дебютировал как тренер в чемпионате Германии.

«Я доволен первым матчем в Бундеслиге как тренер. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот. Второй тайм начался неудачно. Мы дважды пропустили, но в конце концов победили благодаря правильному настроению.

Я довольно долго играл в футбол и знаю, что в такой игре можно проиграть или сыграть вничью. То, что мы победили, показывает, что настроение было на высоте, хотя и не все было идеальным. Мы должны честно сказать об этом», – заявил Компани.