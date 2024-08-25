25.08.2024 16:30 – 16’ 0 : 0
Германия25 августа 2024, 16:35 | Обновлено 25 августа 2024, 16:36
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Вольфсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа видеотрансляции матча 1-го тура Бундеслиги
25 августа 2024, 16:35 | Обновлено 25 августа 2024, 16:36
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25 августа в 16:30 проходит матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречаются Вольфсбург и Бавария.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В минувшем сезоне Бавария заняла 3-е место, а Вольфсбург финишировал на 12-й позиции.
Вольфсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports и на YouTube.
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