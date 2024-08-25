25 августа в 16:30 проходит матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречаются Вольфсбург и Бавария.

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В минувшем сезоне Бавария заняла 3-е место, а Вольфсбург финишировал на 12-й позиции.

Вольфсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports и на YouTube.