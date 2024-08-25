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Чемпионат Германии
Вольфсбург
25.08.2024 16:30 – 16 0 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 августа 2024, 16:35 | Обновлено 25 августа 2024, 16:36
39
0

Вольфсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа видеотрансляции матча 1-го тура Бундеслиги

25 августа 2024, 16:35 | Обновлено 25 августа 2024, 16:36
39
0
Вольфсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 августа в 16:30 проходит матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречаются Вольфсбург и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В минувшем сезоне Бавария заняла 3-е место, а Вольфсбург финишировал на 12-й позиции.

Вольфсбург – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports и на YouTube.

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Вольфсбург Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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