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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 05:23 | Обновлено 26 августа 2024, 05:57
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Валерий ИВАЩЕНКО: «Физиологию не обманешь. Мы не роботы»

Главный тренер Оболони прокомментировал поражение от Полесья в УПЛ

26 августа 2024, 05:23 | Обновлено 26 августа 2024, 05:57
400
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Физиологию не обманешь. Мы не роботы»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко прокомментировал в эфире УПЛ-ТВ поражение от Полесья (0:4) в матче 4-го тура чемпионата Украины.

– Ваши первые эмоции после игры.

– Да какие эмоции? Всегда досадно проигрывать. Мы всегда настроены на борьбу, но чудес не бывает в футболе в том плане, что мы знали, что будет тяжело в 13 играть, в среду 120 минут многие футболисты отыграли. Я после Ковалевки говорил, что очень важно восстановить футболистов. Ребята настраивались, но физиологию не обманешь. Есть моменты… Мы не работы.

– Если говорить о составе на сегодняшнюю игру – он был почти идентичен матчу на Кубок. Почему было принято такое решение?

– Ребята на своих позициях, все знакомо, потому такое приняли решение.

– У вас была довольно ранняя двойная замена – на 26-й минуте. Почему такое решение, все ли в порядке с Черненко и Сухановым?

– С ними все хорошо, но когда проигрываешь уже 0:2, то нужно что-то менять. Где-то не идет, поэтому нужно какие-то вносить коррективы. Поэтому мы сразу же произвели замены.

– Красная карта Грисьо, желтые карточки были. Это больше эмоции или ошибки?

– Это более морально-психологические, ментальные ошибки, которые за собой тянут такие моменты и, конечно, красные карточки.

– Какие выводы будете делать после матча для себя и для команды?

– Нужно проанализировать. Ребят благодарю, потому что я им сказал, когда пришел в раздевалку, что чудес не бывает. Мы знаем, физиологию не обманешь, поэтому восстанавливаться после столь короткого промежутка времени тяжеловато. В 6 утра встали ребята, в 13 игра. Это живые люди, и нужно где-то в такие моменты брать силы для этого. Поблагодарил ребят, сказал не вешать нос, все бывает.

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Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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