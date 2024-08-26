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Первая лига
Нива Тернополь
25.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
26 августа 2024, 03:42 | Обновлено 26 августа 2024, 04:06
67
1

АНИЩЕНКО: «Концовка матча Металлиста получилась очень эмоциональной»

Коуч харьковского клуба прокомментировал поединок против Нивы Тернополь

26 августа 2024, 03:42 | Обновлено 26 августа 2024, 04:06
67
1
АНИЩЕНКО: «Концовка матча Металлиста получилась очень эмоциональной»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

25 августа состоялся поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Драматическим стала концовка в матче Нива Тернополь – Металлист Харьков, когда команды обменялись голами (1:1).

Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко высказал мнение о ничейном поединке с «Нивой»:

– Если убрать эмоции, то, конечно, есть результат. Команде хватило терпения, эмоций и желания. Игроки отреагировали и смогли забить мяч, который и привел к такому исходу. Конечность показалась очень эмоциональной. Моменты были довольно неплохие и у нас, у команды-соперницы. Поэтому могу сказать о закономерностях этого результата. Времени у нас мало. Восстановление, анализ и следующая игра (31 августа против «Эпицентра»). Поэтому двигаемся дальше.

– Выполнили ли ваши футболисты установку на эту игру?

– Отчасти. Был отрезок в первом тайме. Был отрезок такой, если так грубо говорить, немного трусливый с нашей стороны. Мы прижались к своим воротам, не навязывали сопернику контригру, и соперник с этим воспользовался, начал усиливать давление на наши ворота. Где-то мы получили несколько неплохих моментов, но хорошо, что не пропустили. В перерыве нам пришлось перестроиться по схеме игры, по структуре.

Второй тайм к удалению нашего игрока (Даниила Приходько) был неплохой в плане организации, но после этого уже было тяжеловато. Но ребята выдержали. И снова мы возвращаемся к таким вещам в футболе, как стандартные положения, которые обычно имеют очень большой вес.

– Как прокомментируете этот эпизод с удалением вашего игрока?

– Там были немного необъяснимые действия нашего голкипера, в этот момент команда не была готова к такому развитию событий. То есть при розыгрыше мяча смотрели не туда, потому что ожидали передачу уже на нападающего, а не на защитника. Потому и не разобрались. Как итог – вторая желтая карточка.

Первая лига. 3-й тур, 25 августа

17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков – 1:1

Голы: Галадей, 88 – Пидручный, 90+1

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Андрей Анищенко
Николай Степанов Источник: ФК Металлист
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apepa
Максима Багачанського там побуцкайте в раздевалке. Как можно было промахнуцца в пустые ворота на самой последней секунде матча? Как??!!
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