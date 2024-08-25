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Первая лига
Нива Тернополь
25.08.2024 17:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 августа 2024, 12:55 |
198
0

Эпицентр – Хуст, Подолье – Буковина, Нива – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Первой лиги

25 августа 2024, 12:55 |
198
0
Эпицентр – Хуст, Подолье – Буковина, Нива – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист Харьков

25 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 3-й тур, 25 августа

  • 13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст
  • 15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы
  • 17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков

Турнирные таблицы

13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст

15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы

17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий смотреть онлайн Хуст Нива Тернополь Эпицентр Каменец-Подольский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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