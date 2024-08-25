25.08.2024 17:00 - : -
Украина. Первая лига25 августа 2024, 12:55 |
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Эпицентр – Хуст, Подолье – Буковина, Нива – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Первой лиги
25 августа 2024, 12:55 |
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25 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 3-й тур, 25 августа
- 13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст
- 15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы
- 17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков
Турнирные таблицы
13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст
15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы
17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков
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