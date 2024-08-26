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Первая лига
Нива Тернополь
25.08.2024 17:00 – FT 1 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
26 августа 2024, 03:31 | Обновлено 26 августа 2024, 03:56
89
0

Первая лига. Эпицентр забил 5 раз, победа Буковины, драма в игре Металлиста

25 августа состоялись три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины

26 августа 2024, 03:31 | Обновлено 26 августа 2024, 03:56
89
0
Первая лига. Эпицентр забил 5 раз, победа Буковины, драма в игре Металлиста
ФК Металлист

25 августа состоялись три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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В Каменце-Подольском Эпицентр разгромил Хуст из Закарпатья со счетом 5:2.

Буковина взяла три очка в гостевом матче против Подолья (1:0).

Драматическим стала концовка в матче Нива Тернополь – Металлист Харьков, когда команды обменялись голами (1:1).

Первая лига. 3-й тур, 25 августа

13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст – 5:2

Голы: Кравчук, 35, 41, 56, Миронюк, 60, Равлик, 90+4 – Грицак, 54, Гарнага, 79.

15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы – 0:1

Голы: Дудник, 50.

Нереализованный пенальти: Андрейчук, 77 (Буковина)

17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков – 1:1

Голы: Галадей, 88 – Пидручный, 90+1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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