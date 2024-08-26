Первая лига. Эпицентр забил 5 раз, победа Буковины, драма в игре Металлиста

25 августа состоялись три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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В Каменце-Подольском Эпицентр разгромил Хуст из Закарпатья со счетом 5:2.

Буковина взяла три очка в гостевом матче против Подолья (1:0).

Драматическим стала концовка в матче Нива Тернополь – Металлист Харьков, когда команды обменялись голами (1:1).

Первая лига. 3-й тур, 25 августа

13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст – 5:2

Голы: Кравчук, 35, 41, 56, Миронюк, 60, Равлик, 90+4 – Грицак, 54, Гарнага, 79.

15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы – 0:1

Голы: Дудник, 50.

Нереализованный пенальти: Андрейчук, 77 (Буковина)

17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков – 1:1

Голы: Галадей, 88 – Пидручный, 90+1

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