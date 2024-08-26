Первая лига. Эпицентр забил 5 раз, победа Буковины, драма в игре Металлиста
25 августа состоялись три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины
25 августа состоялись три поединка 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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В Каменце-Подольском Эпицентр разгромил Хуст из Закарпатья со счетом 5:2.
Буковина взяла три очка в гостевом матче против Подолья (1:0).
Драматическим стала концовка в матче Нива Тернополь – Металлист Харьков, когда команды обменялись голами (1:1).
Первая лига. 3-й тур, 25 августа
13:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Хуст – 5:2
Голы: Кравчук, 35, 41, 56, Миронюк, 60, Равлик, 90+4 – Грицак, 54, Гарнага, 79.
15:30. Подолье Хмельницкий – Буковина Черновцы – 0:1
Голы: Дудник, 50.
Нереализованный пенальти: Андрейчук, 77 (Буковина)
17:00. Нива Тернополь – Металлист Харьков – 1:1
Голы: Галадей, 88 – Пидручный, 90+1
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